Hannover

Durch die Dauer der Corona-Pandemie nimmt die psychische Belastung vieler Menschen offenbar zu, und das quer durch alle Altersgruppen. „Wir werden überschwemmt von Anfragen“, berichtet Angela Wilhelm, Leiterin des Evangelischen Beratungszentrums. Täglich meldeten sich rund 30 Ratsuchende neu. Hoffnung auf einen Gesprächstermin gibt es aber erst in rund vier Wochen, eine doppelt so lange Wartezeit wie früher üblich. „Wir müssen sie vertrösten oder verweisen akut auf andere Beratungsstellen, denen es aber genauso geht, auf Krisentelefone und Wochenend-Notdienste.“

Im ersten Teil-Lockdown im Frühjahr hatten Hilfesuchende aus Vorsicht noch Termine abgesagt, die Beratungen gingen zurück. Jetzt in der zweiten Welle nehmen Angela Wilhelm und ihr Team eine deutlich andere Anspannung wahr. Die lang anhaltenden Einschränkungen machen jetzt auch Menschen zu schaffen, die eigentlich psychisch belastbar sind, berichtet die Diplom-Pädagogin. „Sie gehen in ein Stimmungstief mit depressiven Tendenzen. Bei Menschen mit psychischen Vorerkrankungen vertiefen sich Probleme, weil Tagesstruktur und Kontakte fehlen“, sagt Wilhelm.

Corona-Krise belastet Jugendliche

Die durch Corona bedingten Einschränkungen beeinträchtigen Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Die Einsamkeit treffe auch Jugendliche, die sich wegen der aktuellen Lage in ihr Zimmer und in digitale Welten zurückziehen, betont Wilhelm. „Für junge Menschen ist der soziale Kontakt besonders wichtig. Denen fehlt jetzt ein Jahr in ihrer Entwicklung, in dem nicht so viel passiert, wie es eigentlich sollte.“ Praktika fallen aus, Studierende müssen das erste Semester allein am Bildschirm verbringen und auch die Partnersuche ist ausgebremst.

Probleme: Einsamkeit und Stress

Darüber hinaus kommen jetzt vermehrt Paare in die Beratung, die viel mehr Zeit zu Hause miteinander verbringen und dabei ihren Problemen nicht mehr aus dem Weg gehen können. Eltern geraten in Stress, weil jederzeit droht, dass Kita oder Schule schließen und die Kinder daheim betreut werden müssen. „Unter Senioren ist die Einsamkeit groß. Wenn der Partner im Pflegeheim lebt, können sie sich nicht mehr um den anderen kümmern“, sagt Wilhelm. Auch Schwangere leiden – der Austausch mit anderen werden Müttern fehlt. „Da entstehen viele Ängste.“

„Bei der Bekämpfung der Pandemie liegt der Fokus allein auf dem Körper. Doch Menschen können nicht auf Dauer auf Besuch verzichten oder isoliert im Homeoffice arbeiten“, kritisiert Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Das sei keine Kritik an einem harten Lockdown, wie er wohl bevorsteht. „Doch Einsamkeit ist in der ganzen öffentlichen Diskussion ein viel zu leises Thema. Wir brauchen Geld, um dem zu begegnen.“

Das Evangelischen Beratungszentrum an der Lister Markuskirche hat vergangenes Jahr mehr als 1100 Menschen vom Teenager bis zum Senior psychosozial unterstützt. Das Beratungsteam besteht aus neun therapeutisch ausgebildeten Teilzeit-Kräften. Hilfesuchende kommen im Schnitt zu drei bis fünf Gesprächen.

Von Bärbel Hilbig