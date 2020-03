Ex-96-Spieler Idrissou kassiert Strafbefehl wegen Betrugs und Falschaussage 

Hannover

Mit Gerichten hatte der Fußballspieler Mohamadou „Mo“ Idrissou, der von 2002 bis 2006 mehr als 60 Spiele für Hannover 96 absolvierte, schon häufig zu tun. Meist waren es Familiensachen, meist ging es um Unterhaltszahlungen an Frau und Kinder, die der gelernte Mittelstürmer nicht in der geforderten Höhe leisten wollte. Am Mittwoch nun war Idrissou zum wiederholten Mal beim Amtsgericht Hannover vorgeladen, dieses Mal, weil er gegen einen Strafbefehl wegen Betrugs und falscher eidesstattlicher Versicherung Einspruch eingelegt hatte. Im Raum steht eine Zahlungsaufforderung von 160 Tagessätzen à 100 Euro; im Grundsatz hat der Fußballspieler die Forderung anerkannt, möchte aber den Tagessatz gesenkt sehen.

Doch wer nicht erschien, war der Vater von fünf Kindern. Richterin Sabine Mzee machte sich die Mühe, das zu seiner Entschuldigung zugesandte Attest zu überprüfen und rief die zuständige Ärztin an. Doch weil diese bestätigte, dass Idrissou tatsächlich erkrankt ist und „Mo“ damit entschuldigt fehlte, wird das Gericht bald einen neuen Termin anberaumen.

Firmengründung verschwiegen

Mit zwei Vorwürfen sieht sich der frühere Kameruner Nationalspieler, der diese Woche seinen 40. Geburtstag feiert, konfrontiert. Am 28. Dezember 2016 hatte Idrissou gegenüber dem hannoverschen Amtsgericht im Zuge eines Unterhaltsstreits mit seiner damals 13 Jahre alten Tochter an Eides Statt versichert, über kein eigenes Vermögen zu verfügen. Dies wiederholte er neun Tage später vor einem Familienrichter. Tatsächlich aber hatte der Fußballer am 13. Dezember 2016 eine Firma namens „The Lion Boy GmbH“ gegründet, ein Stammkapital von 27.000 Euro eingezahlt und sich als alleinigen Geschäftsführer benannt. Das Mode-Unternehmen wurde im März 2017 ins Handelsregister eingetragen.

In dieser Zeit beantragte Idrissou auch Verfahrenskostenhilfe, gab am 17. März 2017 gegenüber dem Oberlandesgericht ( OLG) Celle eine Erklärung ab, über keinerlei Bargeld zu verfügen. Tatsächlich aber wurden Anfang März bei einer Düsseldorfer Bank zwei Zahlungseingänge verzeichnet, einmal über 160.000 Euro und eine Woche später über knapp 135.000 Euro. Kurze Zeit später hob der Kameruner von diesen Konten zweimal 120.000 Euro ab. Weil das OLG dem Vater, der den Unterhalt für seine älteste Tochter damals auf 85 Euro pro Monat minimieren wollte, recht schnell auf die Schliche kam, wurde ihm die angestrebte Verfahrenskostenhilfe verweigert.

Wenig Erfolg im Modegeschäft

Beim Amtsgerichtstermin im Januar 2017 hatte Idrissou erklärt, die von ihm schon damals beworbene Modefirma „Mo The Lion“ gehöre seinem Bruder. Allerdings liefen viele geschäftliche Transaktionen über Idrissous Konto, nutzte er mindestens einen von fünf Firmenwagen. Im Frühjahr 2017 eröffnete er in Düsseldorf und Werne zwei Modeläden, in denen es sündhaft teure Designerkleidung zu kaufen gab. Doch lange währte der Ausflug in die Modewelt nicht. Im März 2018 schloss der Shop in Werne, kurz darauf ermittelte die Staatsanwaltschaft Dortmund gegen Idrissou wegen des Verdachts auf Insolvenzverschleppung sowie wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.

Die heute 16 Jahre alte Tochter von Idrissou kann sich glücklich schätzen, mithilfe des Laatzener Anwalts Christian Wolff etliche größere Beträge für ausgebliebene Unterhaltszahlungen erstritten zu haben. Dazu zählen 25.000 Euro aus dem Erlös des Verkaufs einer Bemeroder Immobilie von Idrissou, dazu zählen 32.000 Euro Abfindung, die der Oberligist KFC Uerdingen dem Mittelstürmer nach einer gescheiterten Fußballliaison schuldete. Nach Engagements bei diversen Fußballklubs in Deutschland, Israel, Mazedonien und Österreich, quer durch alle Ligen, kickt „Mo“ derzeit beim hessischen Verbandsligisten Rot-Weiss Frankfurt.

Von Michael Zgoll