Martin Stupperich, bis 2009 Leiter der Leibnizschule in der List, hat das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen. Das freut den promovierten Pädagogen zwar, doch er findet sein Engagement selbstverständlich. Er setzt sich mit dem Verein Freigeist noch immer für Schüler ein – und hilft in Altenheimen.