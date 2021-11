Im Oktober sollte die Fassade des ehemaligen Maritim-Hotels am Friedrichswall in Hannover abgerissen werden – das wurde aber erneut verschoben. Stattdessen werden Wertstoffe aus der Immobilie entfernt. Derweil beteuert der Eigentümer, er habe einen Hotelbetreiber gefunden und wolle die Fristen einhalten.

Container werden mit Metallschrott gefüllt und ausgetauscht: Die Arbeiten am ehemaligen Maritim-Hotel in Hannover am Friedrichswall gehen nur langsam voran. Quelle: Conrad von Meding