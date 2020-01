Ex-Mitarbeiter der Stadt Hannover wegen Untreue und Steuerhinterziehung vor Gericht

Hannover

Bei der Stadt Hannover gibt es neuen Wirbel um Mauscheleien innerhalb der Verwaltung. Ein ehemaliger leitender Mitarbeiter der Verwaltung muss sich in Kürze vor dem Amtsgericht verantworten. Er soll gemeinsam mit einem Komplizen städtisches Geld in Höhe von rund 100.000 Euro veruntreut, Steuern von rund 190.000 Euro hinterzogen und sich Gegenstände wie Waschbecken oder Toilettenschüsseln im Gesamtwert von rund 300.000 Euro verschafft haben. Sein Komplize wird mit ihm auf der Anklagebank sitzen. „Mein Mandant war noch bis zum Eingang der Anklage in anderer Funktion bei der Stadt beschäftigt, danach ist ihm gekündigt worden“, sagt Matthias Waldraff, der den beschuldigten Mitarbeiter verteidigen wird, auf Anfrage der HAZ.

Der Mann war berechtigt gewesen, Rechnungen für die Instandhaltung von Schulen, Kindergärten, Jugendtreffs und anderen städtischen Gebäuden abzuzeichnen. Nebenbei soll er ein Unternehmen für Haustechnik betrieben haben. Sein Komplize soll einen technischen Großhandel betrieben haben. Das System, das die beiden zwischen Januar 2011 und Dezember 2015 betrieben haben sollen, war denkbar einfach.

Kunden mussten immer bar bezahlen

Der Großhändler soll im Auftrag des Fachbereichsleiters Waren bestellt haben. Er bezahlte die Rechnungen und schenkte die Waschbecken, Duschwannen und Kloschüsseln dem städtischen Mitarbeiter. Dieser soll die Gegenstände dann im Internet verkauft oder bei den Kunden seines Nebenerwerbsbetriebs eingebaut haben. Die Kunden mussten stets bar bezahlen. Der Fachbereichsleiter soll die Summen behalten und nicht versteuert haben.

Im Gegenzug für seine Dienste soll der Großhändler sogenannte „Luftrechnungen“ an das Gebäudemanagement der Stadt gestellt, die Waren aber nie geliefert haben. Dabei soll er Preise von 10 bis 30 Prozent über dem eigentlichen Warenwert veranschlagt haben, für die der Komplize die Rechnungen abzeichnete. Zuvor soll der Großhändler Lieferscheine für die angeblich gelieferten Waren an den Mann bei der Stadt geschickt haben – auch diese Scheine unterzeichnete der städtische Angestellte demnach. Nach HAZ-Informationen legen die Strafverfolgungsbehörden den beiden insgesamt 91 dieser Mauscheleien zur Last. Die Stadtverwaltung will sich derzeit mit dem Hinweis auf das noch laufende Verfahren nicht zu dem Fall äußern.

Massive Ungereimtheiten

Die Ermittlungen gegen die beiden Angeklagten kamen im Juli 2014 ins Rollen, als das Finanzamt die Unterlagen des Großhändlers überprüfte. Dabei stellten die Beamten fest, dass für einen großen Teil des in den Unterlagen verzeichneten Einkaufs von Waren kein entsprechender Warenausgang zu finden war. Die weiteren Untersuchungen der Finanzbehörde führte ein knappes Jahr später zu dem städtischen Angestellten, bei dem dann ebenfalls im Rahmen einer Steuerprüfung massive Ungereimtheiten auffielen. Inzwischen hat der Großhändler ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der ehemalige städtische Mitarbeiter hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Von Tobias Morchner