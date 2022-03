Hannover

Vor gut einem Jahr, am 16. März 2021, hat die Polizei auf Anweisung eines Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof den Ex-Soldaten Bai L. aus Gambia in Hannover festgenommen. Nach einem Jahr in Untersuchungshaft hat die Bundesanwaltschaft nun Anklage vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Celle wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mordes und versuchten Mordes gegen den Mann erhoben.

Bai L. war Teil einer Eliteeinheit

Als Teil der Eliteeinheit „Junglers“ soll Bai L. während der gewaltsamen Herrschaft des langjährigen gambischen Präsidenten Yahya Jammeh (im Amt von 1996 bis 2017) unter anderem an Attentaten auf einen oppositionellen Politiker, einen Journalisten und einen Anwalt in Gambia beteiligt gewesen sein. Aus der Anklage geht hervor, dass Bai L. andere Soldaten als Fahrer bei der Ausführung illegaler Tötungsbefehle unterstützt haben soll.

Fall um Bai L. wird wohl in Celle verhandelt

„Ziel war es, die gambische Bevölkerung einzuschüchtern und die Opposition zu unterdrücken. Vor diesem Hintergrund war der Angeschuldigte an insgesamt drei solcher Liquidierungsaufträge beteiligt“, steht in der Anklage. Dass der Fall um Bai L. nun wohl in Celle verhandelt wird, ist im Weltrechtsprinzip begründet. Danach kann der Generalbundesanwalt Straftaten auch dann verfolgen, wenn sie im Ausland begangen wurden und kein Bezug zur Bundesrepublik besteht. So steht es im Völkerstrafgesetzbuch.

Wie ein Sprecher des Oberlandesgerichts Celle mitteilt, muss der Staatsschutzsenat noch über eine mögliche Verfahrenseröffnung entscheiden. Kommt es dazu, solle der Prozess um Bai L. möglichst schnell beginnen.

Gambia liegt in Westafrika und ist eine junge Demokratie. Die angeklagten Taten fanden unter der Diktatur von Präsident Yahya Jammeh statt, der sich 2017 nach einem Putsch nach Äquatorialguinea abgesetzt hatte. Das gambische Parlament hat eine Kommission installiert, die die Verbrechen unter Jammehs Herrschaft aufklären soll.

Von Manuel Behrens