Hannover

André Neiß, zwölf Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Üstra in Hannover, hat einen Job angetreten, der inhaltlich nichts mit Gleisen und Schienen zu tun hat. Am vergangenen Montag ist der 61-Jährige zum Geschäftsführer der Porzellanmanufaktur Fürstenberg an der Weser im Kreis Holzminden bestellt worden. Der renommierte Traditionsbetrieb gehört zu 98 Prozent dem Land Niedersachsen.

Neiß war seit 2005 Chef bei Üstra. Im Herbst 2017 wurden ihm und seinem Vorstandskollegen Wilhelm Lindenberg unter anderem Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergaben vorgeworfen; ein externes Gutachten bemängelte „verfilzte Strukturen“ im Unternehmen. Beide mussten im Dezember 2017 gehen.

Schon mehrere Einsätze auf Führungsebene

Seitdem hat Neiß, der nach wie vor in Hannover wohnt, als Berater und sogenannter Interimsmanager gearbeitet. Letztere springen ein, wenn ein Unternehmen eine Vakanz auf Führungsebene hat, aber nicht kurzfristig einen Nachfolger findet. Neiß hat diese Funktion seinen Angaben zufolge zwischenzeitlich schon bei einer Versicherung, einem Kreditinstitut und bei der bundeseigenen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ausgeführt. „Das klingt unterschiedlich, aber es geht jeweils vor allem um den kaufmännischen Bereich“, sagt er.

Manufaktur ist auch beliebtes Ausflugsziel

Die in einem Jagdschloss am Rand des Sollings residierende Porzellanmanufaktur Fürstenberg wurde 1747 von Herzog Carl von Braunschweig gegründet, Markenzeichen ist ein gekröntes blaues F. Derzeit beschäftigt sie 85 Mitarbeiter, beliefert den Facheinzelhandel, Sternehotels und die gehobene Gastronomie. Weil das Schloss mit bester Aussicht auf die Weser auch ein Museum, Gastronomie sowie einen Werksverkauf beherbergt, ist es beliebtes Ausflugsziel. Zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats gehört Eckhard Scholz, früher Chef bei VW-Nutzfahrzeuge in Stöcken und CDU-Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Hannover.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die bisherige Geschäftsführerin Stephanie Saalfeld hat das Unternehmen laut Mitteilung auf eigenen Wunsch verlassen. Bis das Land einen endgültigen Nachfolger gefunden hat, erledigt Neiß den Job – „längstens bis Ende des Jahres“, sagt er.

Von Bernd Haase