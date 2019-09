Hannover

Ein 23-jähriger Mann hat versucht, seine Ex-Verlobte nach der Trennung mit einem Sexvideo von ihr zu erpressen. Er würde das Filmchen ins Internet stellen, sollte er nicht den zuvor geschenkten Goldschmuck zurückbekommen. Doch die Familie der 19-Jährigen ließ sich nicht unter Druck setzen, stattdessen erstattete sie Anzeige. Nun wurde Ali E. vom Amtsgericht Hannover zu einer vierstelligen Geldstrafe verurteilt. Er selbst, aber auch die Richterin bezeichneten seinen Erpressungsversuch wiederholt als „Dummheit“.

Der 23-Jährige und Melissa E. waren mehr als ein Jahr ein Paar, kurz vor ihrer Trennung hatten sich die beiden sogar verlobt. Es wurde eine große Feier veranstaltet, die 19-Jährige bekam Goldschmuck im Wert von mindestens 7000 Euro geschenkt. Doch es habe letztlich nicht mehr gepasst, vier Mal habe sich der Angeklagte schon trennen wollen – im Juli 2018 sei es ihm dann schließlich gelungen. Als Melissa E.s Familie dann den Schmuck nicht zurückgeben wollte, reifte im Dezember die Idee mit dem Sexvideo und der Erpressung.

„Das war unter aller Sau“

Laut Verteidiger Cornelius Pietsch habe sich sein Mandant in einer „emotionalen Ausnahmesituation“ befunden und eine „große ehrverletzende Dummheit“ begangen. Der erweiterte Familienkreis habe den 23-Jährigen gewissermaßen angestachelt, Aufnahmen aus dem Filmchen per Post an Melissa E.s Mutter Manuela zu schicken. „Das war unter aller Sau“, sagte die 43-Jährige am Dienstag vor Gericht aus. Zwar habe sich Ali E. im Juli dieses Jahres schriftlich bei der Familie entschuldigt, allerdings glaube sie ihm bis heute kein Wort. Der 23-Jährige ist seit Ende August mit einer anderen Frau verheiratet.

Weiterlesen: Niedersachsen wegen angeblichen Pornokonsums erpresst

Noch im Oktober 2018 habe der Großvater von Ali E. an der Tür der Familie der Verlobten geklingelt, um das Gold zurückzufordern. Doch sowohl Manuela E. als auch der Angeklagte sagten aus, dass sich Melissas Vater und der Großvater darauf einigten, die 19-Jährige könne die Wertsachen behalten. Aber offenbar waren Großmutter, Mutter und Schwester des Angeklagten damit nicht einverstanden, denn sie tauchten noch am selben Abend bei Familie E. auf „und machten ein Theater“, sagte die Mutter der Ex-Verlobten.

Richterin bezeichnet Tat als „Dummheit“

Möglicherweise stammte auch aus diesem Umfeld die Idee, die 19-Jährige mit den intimen Bildern unter Druck zu setzen. Ali E. machte dazu keine näheren Angaben, er wolle „selbst die Verantwortung“ für die Tat übernehmen. Neben Erpressung warf die Staatsanwaltschaft Ali E. auch das Verbreiten pornografischer Schriften und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen vor.

Da es sich um die erste Straftat des 23-Jährigen handelte, erachtete Richterin Elisabeth Hansen-Kohlmorgen eine Geldstrafe „für tat- und schuldangemessen“. Sie hielt sich dabei an das Plädoyer des Staatsanwalts, der 2400 Euro forderte. Der gesamte Fall sei laut Richterin „eine fast schon tragische Geschichte“, die letztlich in einer „Dummheit“ geendet sei. Staatsanwaltschaft und Verteidigung akzeptierten das Urteil noch im Gerichtssaal.

Von Peer Hellerling