Ob Kanzler, Minister oder Parteivorsitzender – der Wechsel in den Ruhestand fällt besonders Politikern schwer. Manche sitzen lieber in Aufsichtsräten großer Konzerne statt auf dem heimischen Sofa, andere treten in Seniorenheimen auf und plaudern übers Älterwerden. Franz Müntefering, gerade 80 Jahre alt geworden, plaudert lieber. Über seine Jugend im Sauerland, „wo ich wegkomme“, und über die Probleme von morgen, „denn nichts wird sein wie früher“. Wenn er auftritt, geschieht dies allerdings nicht aus Lust und Laune, sondern von Amts wegen.

Der ehemalige SPD-Parteichef, Vizekanzler und Bundessozialminister engagiert sich mittlerweile ehrenamtlich an führender Stelle in einem halben Dutzend Sozialverbänden – von der BAGSO, dem Dachverband der Seniorenorganisationen, dem Arbeiter-Samariter-Bund, dem Berliner Demografie-Forum und Palliativvereinen bis zur Deutschen Gesellschaft, die sich der politischen Bildung verschrieben hat. Und wenn es in den Terminplan passt, schaut er auch mal in Hannover vorbei und nimmt auf dem roten Sofa im GDA-Wohnstift in Groß-Buchholz Platz. Im ausgebuchten Saal, vor 125 Zuhörerinnen. Seit gut einem Jahr veranstaltet GDA-Direktor Martin Stodolny diese Gesprächsreihe, in der schon so mancher Prominente zu Gast war.

Künstler der kurzen Botschaften

Ob sie alle so unterhaltsam wie Müntefering waren, darf jedoch bezweifelt werden. Der 80-Jährige war schon immer ein Künstler der kurzen Botschaften. Wer sich fragt, was Demokratie bedeutet, erfährt: „Man sagt, wo es klemmt.“ Was ist der wichtigste Rat fürs Alter? „Allein gut, einsam schlimm.“ Und wenn sich Müntefering nicht an die Politik, sondern an seine Jugend erinnert, dann nickt, lacht und klatscht der Saal.

Viel lachen, für Neues offen sein –und in der Straßenbahn gut festhalten: Franz Müntefering. Quelle: Hans Peter Wiechers

Viele erinnern sich mit. Zum Beispiel an die Schulbücher nach dem Krieg, in denen Seiten fehlten, weil sie noch an die Nazis erinnerten. Oder an die Grießsuppe mit Rosinen, die häufig auf den Tisch kam. An die Zeit, als die Männer in der Gaststube tranken und die Frauen Wanderlieder sangen. Und als niemand im katholischen Sauerland der SPD über den Weg traute. „Das sind doch alles evangelische Flüchtlinge“, hatte Münteferings Vater gesagt.

„Ich bin gut drauf“

Und wie geht es dem Ex-Parteichef, der sein Amt einst für das schönste neben dem Papst hielt, wird Müntefering nach gut einer Stunde dann noch gefragt. „Ich bin gut drauf“, sagt er und strahlt. Seine Empfehlung fürs Alter: Lachen, stramme Spaziergänge, Morgengymnastik, reden, für Neues offen sein und sich in der Straßenbahn immer gut festhalten, damit man nicht stürzt. Und was empfiehlt er seiner Partei? Müntefering passt. Nur eins wird verraten: Er würde heute wieder, wie damals als 26-Jähriger, in die SPD eintreten. „Um dafür zu sorgen, dass die Bekloppten in diesem Land nicht wieder das Sagen haben.“

Von Gabi Stief