Hannover

Die Begrüßung fällt ausgesprochen freundlich aus. Lächelnd hält der schmale Junge mit den akkurat geschnittenen dunklen Haaren die Eingangstür auf – jedenfalls lassen die Gesichtszüge ein Lächeln hinter der Maske vermuten. „Guten Tag“, sagt er höflich, und „bitte schön“, während er die Fremden hereinlässt. Gleich sucht er das Gespräch. Warum kann er überhaupt schon so gut Deutsch? Schließlich ist der Junge, der viele Monate alleine in dem berüchtigten griechischen Elendscamp in Moria überlebte, afghanischer Herkunft – und erst kurze Zeit hier.

„Deutsch lernen ist sehr wichtig“, antwortet ein zweiter Junge, ebenso dunkelhaarig, ebenso schmal, kaum älter. Kaum merklich ist er hinter dem ersten hervorgetreten. Der ungewöhnliche Ernst, der in dem Satz mitschwingt, hat wohl damit zu tun, dass er in seinem kurzen Leben schon erfahren musste, dass fremde Sprachen für ihn schlicht überlebensnotwendig waren.

Beide Jungen sprechen außer ihren Heimatsprachen Farsi und Paschtu Deutsch, leidlich Englisch, sogar ein paar Brocken Türkisch. Beide brauchten all diese Sprachen auf ihrer Flucht. Monatelang hingen sie auf dem Weg von Afghanistan beziehungsweise dem Iran nach Deutschland offenbar auch in der Türkei fest. Im Lager in Moria war Englisch die Sprache, in der man sich verständigte.

Die Jungen sind zwölf und 13 Jahre alt.

Das völlig überfüllte griechische Flüchtlingslager Moria befand sich im Landesinneren der ostägäischen Insel Lesbos nahe der Ortschaft Moria in der Gemeinde Mytilini, bevor es ein Großbrand Anfang September 2020 fast vollständig zerstörte. Quelle: AP Photo/Michael Varaklas

Mohammed und Mahdi (beide Namen von der Redaktion geändert) gehörten zu jenen 47 Kindern und Jugendlichen, die an einem Sonnabendmorgen Mitte April mit dem Flugzeug aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland ausgeflogen und nach einer Quarantäne auf verschiedene Bundesländer verteilt wurden. Es war die erste Gruppe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge von den griechischen Inseln, die nach langem Ringen zwischen Bund und Ländern überhaupt einreisen durfte. Insbesondere der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius hatte sich für ihre Aufnahme in Deutschland stark gemacht, weil die Bedingungen in dem Lager so katastrophal waren.

Treffen an einem geheimem Ort

Die Regionsverwaltung hat der HAZ ein Treffen ermöglicht, um nach der bundesweit beachteten Ankunft einen Einblick in das Leben der Flüchtlingskinder aus Moria in ihrem neuen Zuhause zu geben. Der Ort bleibt zu ihrem Schutz geheim. Ein ganzes Bataillon an Erwachsenen, darunter zwei Dolmetscher, ein Vormund und eine Sozialarbeiterin, sorgen bei dem Gespräch dafür, dass die beiden Jungen sich geschützt und sicher fühlen. Sie sind gut vorbereitet, sie wissen, dass sie frei antworten und jederzeit stopp sagen können, wenn sie etwas nicht beantworten wollen oder wenn eine Erinnerung an ein schlimmes Erlebnis aufkommt.

Erinnern sie sich an ihre Ankunft? Die Bilder der Flüchtlingskinder, die aufgeregt lachend in Hannover-Langenhagen aus dem Flugzeug stiegen, prägten die Nachrichten an jenem Sonnabend Mitte April. „Ich hab’ mich sehr gefreut, obwohl ich da noch gar nicht wusste, wie schön Deutschland wirklich ist“, sagt Mohammed. Mahdi ergänzt: „Wir hatten das Gefühl, wir gehen irgendwohin, wo wir ein leichteres Leben haben.“

Beide Jungen haben eine mehr als zwölfmonatige Flucht ohne Eltern, ohne Geschwister hinter sich. Geschätzt vier oder fünf Monate davon lebten sie in dem Elendscamp auf Lesbos, dessen Lebensbedingungen für Flüchtlinge es weltweit zu trauriger Berühmtheit brachten. Genau weiß man es nicht. Auch vieles andere ist unklar, die beiden sind ohne Dokumente nach Deutschland gekommen.

In dem Camp in Moria herrschten menschenunwürdige Zustände Quelle: Alea Horst/SOS-Kinderdörfer weltweit/obs

Überraschend deutlich ist aber auch: Selbst im größten Elend ist offenbar noch Platz für Kinderträume, für einen Rest an Normalität. Möglicherweise liegt sogar genau in dieser kindlichen Fähigkeit ein Grundstein für die spätere Integration. Stellt man die simple Frage: Spielt ihr eigentlich Fußball?, kommt ein so promptes „Ja“ als Antwort, als wäre das nun wirklich eine Selbstverständlichkeit.

In Moria waren die beiden Kinder – so erzählen sie es jedenfalls – offenbar separat mit anderen unbegleiteten Minderjährigen in Containern am Rand der Zeltlager für die Familien im Camp untergebracht. Die Zustände waren menschenunwürdig. Kein sauberes Wasser zum Trinken habe es gegeben, keine Duschen, keine richtigen Toiletten, ihre Kleidung sei teilweise zerrissen gewesen, Geld, sich neue zu kaufen, gab es nicht, erzählen die beiden. Nicht einmal genug zu essen habe man gehabt: manchmal kaum etwas Brot.

Am schlimmsten aber sei die Enge gewesen. Zu zehnt, erzählt Mahdi, sei er in einem schmalen Raum am Rande des Flurs eines Containers untergebracht gewesen. Beiden ist es wichtig zu berichten, was für Zustände dort herrschten, das merkt man überdeutlich. Beide bleiben aber auch betont sachlich. Von ihren Gefühlen übermannen lassen wollen sie sich offensichtlich nicht.

Selbst im größten Elend in Moria ist noch Platz für Kinderspiele. Quelle: Joern Neumann, epd

Aber selbst dort, selbst im fürchterlichen Lager in Moria, hätten sie und andere unbegleitete Minderjährige manchmal auf einem freien Feld Fußball gespielt, erzählen sie weiter. Haben sie Lieblingsfußballer? Wer die Bilder der Kinder in dem griechischen Elendscamp im Gedächtnis hat, – zerlumpt, umgeben von Müll und Dreck – , der vermag sich kaum vorzustellen, dass Fußballer aus den Top-Ligen der Welt an so einem Ort ihre Bedeutung bewahren.

Aber die beiden haben nicht nur sofort Superstars wie Ronaldo, Messi oder Neimar parat. Auch der deutsche Nationalspieler und Real-Madrid-Spielmacher Toni Kroos hat es bis ins Herz des afghanischen Flüchtlingsjungen Mahdi geschafft. „Sehr guter Fußballer“, sagt er anerkennend und zieht vielsagend die Augenbrauen hoch: „Nummer 8“. Nummer 8, Kenner wissen das natürlich, ist Kroos’ Trikotnummer, in der deutschen Nationalmannschaft und bei Real Madrid.

Schreibtisch, Tischlampe, Unterrichtsmaterialien: Für Mohammed und Mahdi gehört das zu einem neuen Leben in Deutschland. Quelle: Katrin Kutter

In Quarantäne waren die beiden nach ihrer Ankunft, danach stand zu Hause erst einmal Deutschlernen an. Seit September gehen sie ganz normal zur Schule, in die siebte Klasse. Neben der Stammklasse besuchen sie eine Sprachlernklasse. Deutsch, Sport, Mathematik sind Fächer, die sie mögen. Und nachmittags? Mohammed erzählt, dass er Fußball im Verein spielt. Mahdi hat sogar schon ein feines Gefühl für ironische Pointen entwickelt: „Nachmittags“, sagt er und schmunzelt, „bin ich eigentlich arbeitslos“.

Sind sie in ihrer Heimat überhaupt in die Schule gegangen? Er habe nicht mit den iranischen Kindern in eine staatliche Schule gedurft, sondern sei auf einer extra Schule für afghanische Flüchtlinge gewesen, sagt Mahdi: „Sehr ungerecht war das“, sagt er – und plötzlich klingt Bitterkeit in seiner Stimme mit. Afghanische Flüchtlinge werden im Iran oft wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Viele sind illegal im Land, schlagen sich mit Schwarzarbeit durch, müssen ständig mit Abschiebung rechnen. Dass illegale afghanische Flüchtlingskinder in die Schule gehen dürfen, gilt erst seit 2015. Trotzdem führen sie ein Leben im Schatten der Gesellschaft.

Erinnerungen an Freunde im Lager Moria hat Mahdi noch auf seinem Handy gespeichert. Man merkt, dass er sie vermisst. Quelle: Katrin Kutter

Wie gehen sie damit um, dass sie ohne Eltern und Verwandte in Deutschland sind? Es ist die einzige Situation an diesem Vormittag, in der die schmerzliche Vergangenheit der Jungen spürbar wird. Er vermisse seine Mutter, seine Geschwister, manchmal sei das einsame Leben schwer, sagt Mahdi.

Von seiner Flucht will er nichts erzählen, Mohammed dagegen schon. Der Dreizehnjährige erläutert ganz ruhig, dass es viele Probleme in seinem Land gebe, unter anderem mit den Taliban und mit Selbstmordattentätern. „Ich war dort nicht sicher“, sagt er ernst: „Hier in Deutschland fühle ich mich sehr sicher.“ Es ist das größte Kompliment, das der Junge zu vergeben hat.

Erinnerung an früher: Mohammed hat noch eine Kette in den Farben der afghanischen Flagge Quelle: Kutter

Dann geht es nach draußen zum Fußballspielen – und zum Drachen steigen lassen. In Afghanistan haben die bunten Flieger eine lange Tradition. Während der Herrschaft der radikalislamischen Taliban allerdings waren sie verboten. An diesem Tag ist das Drachen fliegen lassen vor allem ein Spiel unter Kindern, aber die symbolische Bedeutung ist dennoch spürbar. Es schwingt die Erinnerung an die alte Heimat und zugleich die Freude am Leben in einer neuen Freiheit mit.

Insgesamt acht Flüchtlingskinder aus Moria leben in der Region Hannover Die Regionsverwaltung Hannover hat bislang drei unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Lesbos aufgenommen. Ein zwölf und ein dreizehn Jahre alter Junge aus Moria kamen am Sonnabend, 18. April 2020, mit einer Maschine der Aegean Airlines aus Athen mit insgesamt 47 unbegleiteten Flüchtlingskindern am Flughafen Langenhagen an und wurden nach einer Quarantäne im Landkreis Osnabrück Anfang Mai von der Regionsverwaltung aufgenommen. Ein dritter, ein 17-Jähriger aus Afghanistan, kam Ende September mit einer Maschine, die Flüchtlinge aus dem mittlerweile zerstörten Lager Moria nach Deutschland brachte. Das völlig überfüllte Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos war Mitte September abgebrannt. Die Stadt Hannover hat nach Angaben einer Sprecherin insgesamt fünf unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus Lesbos aufgenommen. Drei seien im Mai dieses Jahres und zwei weitere im Oktober gekommen. Eine weitere Maschine mit unbegleiteten Minderjährigen aus Moria landete am 11. November in Hannover. Weder der Region noch der Stadt Hannover wurden diesmal unbegleitete minderjährige Geflüchtete zugewiesen. Es gebe noch andere Kommunen, die Aufnahmebereitschaft gemeldet und bisher keine Flüchtlingskinder zugewiesen bekommen hätten, sagte eine Sprecherin. Die Stadt Hannover hatte sich schon bei Ankunft des ersten Fliegers von der griechischen Insel Lesbos in Niedersachsen Mitte April bereiterklärt, mindestens zwölf der damals 47 Flüchtlingskinder aufzunehmen. Oberbürgermeister Belit Onay hatte diese Bereitschaft später in einer Videokonferenz mit anderen Oberbürgermeistern und Kanzlerin Angela Merkel untermauert. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen zog ein Jahr nach dem Besuch des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius ( SPD) in den Flüchtlingslager auf Lesbos eine ernüchternde Bilanz der Aufnahmebereitschaft. So habe Niedersachsen binnen eines Jahrs lediglich 111 Geflüchtete von dort aufgenommen, darunter 32 unbegleitete Minderjährige, während auf den ägäischen Inseln weiter rund 21.200 Flüchtlinge unter unwürdigsten Bedingungen leben müssten. Nach dem Brand von Moria im September 2020 wurden die Flüchtlinge größtenteils im provisorischen Zeltlager „ Kara Tepe“ unterhalb Morias untergebracht, in dem derzeit nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks knapp 8000 Geflüchtete leben.

Von Jutta Rinas