„Experimentierräume“ durch Straßensperrungen: Onay eröffnet die umstrittene Kulturveranstaltung

Eine Runde Beachtennis spielen nach Feierabend, ein bisschen Yoga zur Entspannung oder einfach im Liegestuhl unter Apfelbäumchen sitzen – auf dem Platz rund um die Marktkirche startet die Stadt Hannover jetzt ein buntes Programm. „Weniger Autos, mehr Menschen, das wollen wir in den nächsten Wochen ausprobieren“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Montag zum Beginn der „Experimentierräume“. Die angrenzende Schmiedestraße ist in den vergangenen Tagen noch befahrbar gewesen, soll aber ab Dienstag, 6. Juli, zwischen Marktkirche und Karmarschstraße für den Autoverkehr abgeriegelt werden.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Stadt den Straßenabschnitt schon einmal gesperrt – mit verheerenden Folgen. Rund um die Schmiedestraße staute sich der Verkehr, zeitweise konnten Autofahrer das Parkhaus nicht verlassen, Busse mussten umgeleitet werden. Das soll sich nicht wiederholen.

Etliche Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein.

Schilder und LED-Tafeln sollen Autofahrer abhalten, in die Schmiedestraße zu fahren

„Wir stellen an Knotenpunkten zusätzliche Schilder und LED-Tafeln auf“, sagt ein Stadtmitarbeiter. Bereits an den Kreuzungen Steintorplatz/Goethestraße und auf dem Friederikenplatz sollen Autofahrer darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Schmiedestraße jetzt eine Sackgasse ist. Die Stadt will sicherstellen, dass Autofahrer über den Marstall in die Schmiedestraße nur dann einbiegen, wenn sie gezielt das Parkhaus in der Schmiedestraße ansteuern wollen. Ob das funktioniert, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Bis 31. Juli bleibt das Teilstück der Schmiedestraße gesperrt, nicht nur wegen der „Experimentierräume“, sondern auch wegen Bauarbeiten. Enercity will in dem Abschnitt neue Leitungen verlegen.

Auch Tischtennis- und Beachtennis-Einheiten können übers Internet reserviert werden.

Derweil erfreuen sich die Angebote auf dem Marktplatz bereits großer Beliebtheit. Auf einem Klettergerüst tummeln sich viele Kinder, auf dem Beachtennisfeld passen sich junge Leute Bälle zu und im Kübelpflanzenwald neben der Marktkirche suchen Senioren ein schattiges Plätzchen. Jazzmusik plätschert unaufdringlich über den Platz.

Der dreijährige Till freut sich, dass er mitten in der City auf einem Klettergerüst spielen kann.

Mehrere Sportkurse auf dem Marktplatz

Geplant sind in den nächsten Tagen auf dem Marktplatz mehrere Sportkurse, etwa Yoga, Fitness und Kampfkünste wie Thaiboxen. Wer daran teilnehmen will, sollte sich im Internet unter www.sportimpark-hannover.de anmelden. „Wer gerade vor Ort ist, kann auch spontan mitmachen“, sagt ein Stadtmitarbeiter. Eine Kampfsportausrüstung (Boxhandschuhe, Zahnschutz) ist nicht erforderlich. „Wir machen Grundübungen und ein spezielles Aufwärmprogramm“, sagt ein Trainer der Kampfsportschule Fightschool. Umkleiden gebe es vor Ort nicht.

Auch Tischtennis- und Beachtennis-Einheiten können über die Internetadresse reserviert werden. Ab 17 Uhr sind jeden Tag Übungsleiter verschiedener Vereine vor Ort und geben Tipps für das richtige Ballgefühl. Beach- und Tischtennisschläger bekommen Teilnehmer vor Ort.

Ein bisschen Jazzmusik hellt die Stimmung auf.

Warum Straßen sperren?

Und warum muss die Schmiedestraße für solche Aktionen auf dem Marktplatz gesperrt werden? Onay hält die Schmiedestaße für eine Barriere zwischen City und Altstadt. Fällt sie weg und werden zugleich „Durchgangsräume“ geschaffen, rückten Innenstadt und Altstadt wieder dichter zusammen, meint er.

Ab Mittwoch sollen Aktionen dann auch im zweiten „Experimentierraum“ am Köbelinger Markt hinter der Markthalle starten. Derzeit baut die Stadt dort unter anderem eine Skatebahn auf. Zudem hat sich Onay auf politischen Druck hin bereit erklärt, die Debatte im Bauausschuss über seine Straßensperrungen abzuwarten. Aus der Ratspolitik ist zu vernehmen, dass am Mittwoch in der Sitzung deutliche Worte fallen werden.

