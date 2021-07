Hannover

Die Sonne fällt schräg auf den Platz neben der Marktkirche, Kinderlachen dringt herüber, ein Clown schickt Seifenblasen in den Himmel. Anke und Rainer Scholl sitzen im Liegestuhl und strecken die Beine aus. „Eigentlich wollten wir heute nach Cuxhaven fahren, aber hier ist es ebenso schön“, sagt Anke Scholl, holt ihr Smartphone raus und knipst ein Selfie. „Für die Freunde in Düsseldorf“, sagt sie.

Stühle, Bänke, Grün und Spaßaktionen

Seit einer knappen Woche gibt es die „Experimentierräume“ in Hannovers Innenstadt. Auf dem Marktplatz, auf einem Teil der gesperrten Schmiedestraße sowie auf dem Köbelinger Markt bietet die Stadt Hannover ein buntes Programm aus Spiel-, Sport-, und Spaßaktionen. Zugleich hat die Stadt den Straßenraum anders gestaltet: Autos verbannt, Kübelpflanzen zu kleinen Wäldchen angeordnet, Tische, Stühle und Bänke aufgestellt. Ein Klettergerüst mitten auf dem Marktplatz soll Kinder zum Turnen animieren, ein Sandfeld zum Beachtennis einladen. Auf dem Köbelinger Markt stehen Skaterampen, Krökeltische und Tischtennisplatten. „Wir haben viel über die Innenstadt diskutiert, jetzt ist es Zeit, dass wir mal etwas ausprobieren“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Franziska Dösinger (37) mit Ludwig (6) und Karla (5) nutzen das Angebot an der Marktkirche. Quelle: Katrin Kutter

Aber nehmen Hannoveraner die Angebote wahr? Ist das Experiment geglückt? In Teilen schon, aber manches scheint verbesserungsbedürftig.

Marktplatz bereits mittags belebt, Köbelinger Markt abgesperrt

Unter der Woche füllt sich der Marktplatz bereits um die Mittagszeit. Angestellte nehmen ihre Brotboxen mit und verbringen ihre Pause unter den schattigen Kübelpflanzen an der Marktkirche. Junge Mütter und Väter ruhen sich vom Einkaufsbummel aus und lassen ihre Kinder auf dem Klettergerüst spielen. Der Köbelinger Markt dagegen ist um diese Zeit zu einem großen Teil abgesperrt. „Die Aktionen für Jugendliche beginnen um 15 Uhr und laufen bis 22 Uhr“, sagt Eva-Maria Schrader, Leiterin der städtischen Jugendzentren.

„Eigentlich wollten wir heute nach Cuxhaven fahren, aber hier ist es ebenso schön“: Rainer und Anke Scholl. Quelle: Katrin Kutter

Am späten Sonnabendvormittag, beste Einkaufszeit für Familien, steht eine Familie stirnrunzelnd vor dem Eingang zum Köbelinger Markt. Ein Absperrband ist rund um den ehemaligen Parkplatz gezogen, Krökeltische, Tischtennisplatten und Skaterampen sind nur von weitem zu bewundern. „Dann müssen wir wohl morgen noch mal wiederkommen“, sagt der Vater. Eine Übersicht, wann das „Outdoor-Jugendzentrum“ startet und welche Aktionen geplant sind, sucht er am Eingang vergeblich.

Kein Motorengeheul stört das Idyll

Lediglich der „Schilderwald“, ein Areal, das wie ein Lagerplatz für Baustellenbedarf wirkt, ist bereits zugänglich. Ein paar Einkaufsbummler sitzen auf Liegestühlen und genießen die Ruhe im Schatten der Platanen. Keine aufheulenden Motoren, kein Hupen stört das Idyll.

Um diese Zeit ist der Platz zwischen Altem Rathaus und Marktkirche bereits gut gefüllt. Kinder kraxeln auf dem Klettergerüst herum und tummeln sich am Spieltisch der Stadtbibliothek. „Wir sind heute hierher gekommen, um uns das Ganze mal anzuschauen“, sagt Julian Marwede. Der Südstädter nutzt meist die Bahn, um mit seiner Familie in die City zu fahren. Die neuen Kinderspielmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten auf dem Platz begrüßt er. „Sollte das alles auf Dauer hier stehen, dürfte es Probleme mit Vandalismus geben“, meint er.

Zur Galerie Seit einer knappen Woche bietet die Stadt Hannover Spiel- und Spaßaktionen auf neu gestalteten Plätzen und gesperrten Straßen in der City. Wie werden die „Experimentierräume“ angenommen? Die HAZ hat sich umgeschaut.

Wo sind Termine für Aktionen zu finden?

Jan Sell will mit seiner Familie noch weiterziehen zum Köbelinger Markt. Als er hört, dass dort im Grunde noch nichts los sei, verzieht er das Gesicht. „Im Internet habe ich nichts gefunden über Öffnungszeiten und Termine für Aktionen“, sagt er. Franziska Dösinger freut sich, dass sie endlich einen Spielplatz für ihre beiden Kindern hat, der um die Ecke liegt. „Jetzt muss ich nicht erst in einen anderen Stadtteil fahren“, sagt sie. Dösinger wohnt mitten in der City.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) schaut den spielenden Kindern zu und lächelt. „Ich habe selbst zwei Kinder und weiß, dass so ein Einkaufsbummel richtig anstrengend sein kann“, sagt er. Da sei es für alle entlastend, wenn sich die Kinder an Spielgeräten austoben können.

Viel Lob für OB Onay

Onay betont, dass es ihm nicht allein um Halligalli auf den Plätzen gehe. „Der Raum mit seiner neuen Gestaltung soll wirken und genutzt werden“, sagt er. Während Onay spricht und über den Platz schlendert, wird er mehrmals von Menschen angesprochen. „Eine tolle Idee. Danke für Ihren Mut. Halten Sie durch“, heißt es unisono.

Sprayen, Skaten, Musizieren – Köblinger Markt belebt sich am Nachmittag

Am Nachmittag ist auch der Köbelinger Markt belebt. Das Absperrband zäunt das Areal aber noch immer ein. „Dazu sind wir wegen Corona verpflichtet“, sagt ein Stadtmitarbeiter entschuldigend. Er würde die Umgrenzung lieber weglassen. Aber für ein „Jugendzentrum“ gelten strengere rechtliche Vorgaben, meint er. Daher muss sich jeder Besucher per Luca App registrieren lassen.

Mit BMX-Rädern und Rollern bügeln Kinder und Jugendliche über die Rampen auf dem Köbelinger Markt. Quelle: Andreas Schinkel

Dennoch ist der Andrang am Nachmittag groß. Jugendliche probieren Instrumente aus, üben sich im Breakdance, spielen Basketball und hüpfen mit Rollern und BMX-Rädern über Rampen. „Das ist richtig cool hier“, sagt die elfjährige Sofie, die mit ihrer Mutter gekommen ist. Gerade hat sie ihren Namen auf eine Tafel gesprüht und will gleich noch ein bisschen Gitarre spielen.

Die städtische Jugendleiterin ist zufrieden. „Selbst am Freitag, als es den ganzen Tag regnete, kamen die Jugendlichen“, sagt Schrader. Doch am Sonntag ist Schluss mit dem Jugendzentrum auf dem Köbelinger Markt.

An der Graffiti-Wand auf dem Köbelinger Markt können Kinder und Jugendliche unter Anleitung sprayen. Quelle: Andreas Schinkel

Wie geht es weiter?

Kommende Woche wird die Stadt ihre Aktionen reduzieren, die Ausstattung der Plätze bleibt jedoch erhalten. Sitzmöglichkeiten, Bäume, Klettergerüst und Beachtennisanlage gibt es also weiterhin. Vereine und Initiativen sind eingeladen, auf den Flächen ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen. Der ADFC hat sich angekündigt, ebenso der Bund der Architekten (BdA) sowie der Sozialverband Deutschland. Noch bis Ende Juli dauert das Experiment an.

Von Andreas Schinkel