Eine Videosequenz von einem Polizeieinsatz am Sonntagabend im Hauptbahnhof Hannover wird in den sozialen Medien weiterhin kontrovers diskutiert. Viele verteidigen das Vorgehen der Beamten, die drei Jugendliche festnehmen wollten, die zuvor einen anderen Einsatz massiv gestört hatten. Andere sehen in dem gut zwei Minuten langen Ausschnitt einen Akt von Polizeigewalt. Markus Thiel, Jurist und Professor an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster für öffentliches Recht und Polizeirecht, hat sich für die HAZ den kurzen Film angesehen.

Herr Thiel, was ist Ihnen als erstes aufgefallen, als sie die Sequenz gesehen haben?

Thiel: Der Ausschnitt zeigt mehrere Personen, die zum Teil sehr nah an zumindest einen der Festgenommenen herantreten.

Professor Markus Thiel von der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Quelle: DHPol

Ist das aus Ihrer Sicht ein ungewöhnliches Verhalten?

Wir stellen immer häufiger fest, dass polizeiliche Maßnahmen von außen gestört werden. Das geschieht zum Teil aus hehren Zielen, etwa, weil man Racial Profiling vermutet, zum Teil stellen wir aber auch eine schwindende Akzeptanz gegenüber den Einsatzkräften fest.

Wie beurteilen Sie die Szene in dem Video?

Die Polizei muss grundsätzlich dafür sorgen, dass die Beamten ihre Maßnahmen durchführen können. Das tun die Einsatzkräfte in dem Ausschnitt. Ich habe nichts gesehen, was völlig unverhältnismäßig gewesen wäre. An vielen Stellen gehen sie deeskalierend vor.

Diskutiert wird insbesondere der Schlag eines Beamten gegen eine junge Frau. Wie beurteilen Sie diese Maßnahme?

Aus meiner Sicht ist das kein gezielter Schlag, sondern eher ein Wegdrücken der jungen Frau, das etwas nach oben abgerutscht ist. Die junge Frau scheint auch keine Schäden davongetragen zu haben.

Im Verlauf der zweiten Festnahme kniet einer der Beamten kurz auf dem Kopf des Verdächtigen. Ist das erlaubt?

Auch diese Maßnahme ist nicht unverhältnismäßig. Sie kann dazu dienen, eine Festnahme durchzuführen. Nicht zulässig wäre dagegen das Knien auf dem Hals eines Verdächtigen, also auf den Hauptatemwegen.

Von Tobias Morchner