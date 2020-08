Hannover

Der Zustand der Weidetorbrücke in Hannover ist besorgniserregend. Innerhalb von nur dreieinhalb Jahren hat die Landesstraßenbaubehörde zwei neue Gewichtslimits erlassen, weil die Substanz immer maroder wird. Nach Angaben von Leiter Friedhelm Fischer hat sich die Lage an dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt binnen eines Monats „dramatisch verschlechtert“. Jetzt sei zügiges Handeln gefragt, damit die Standsicherheit des Bauwerks nicht in Gefahr gerät.

Bei der monatlichen Prüfung im Juni seien Risse beobachtet worden, die zuvor noch nicht da waren. Diese entstehen, wenn der Beton insgesamt auseinandergehe. Jahrelang könne ein Bauwerk unauffällig sein, „dann geht es auf einmal schnell“, sagt Fischer. Aufgrund dieser Beobachtungen sei im Juli die Entscheidung gefällt worden, nur noch Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von maximal 3,5 Tonnen über die Brücke von 1964 zu lassen. Aus gleichen Gründen wurde das Limit im Januar 2017 erstmals herabgesetzt, damals auf 7,5 Tonnen.

Konzept gegen Lkw in zwei Wochen fertig

Gilt seit dem 10. Juli: Nur noch Fahrzeuge mit weniger als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht dürfen über die Weidetorbrücke. Alle schwereren Transporter und Lkw müssen vorher abfahren und dahinter wieder auffahren. Quelle: Rainer Dröse

Das neue Limit wird genauso wie das alte ignoriert. Pro Tag rollen etwa 80 zu schwere Fahrzeuge über die Brücke und schädigen sie jedes Mal ein bisschen mehr. „Wenn wir die wegbekommen, könnte die Brücke noch ein paar Jahre halten“, schätzt Fischer. Ein entsprechendes Konzept soll in zwei Wochen stehen. Falls das Vorhaben scheitert, wagt er keine Prognose zur Lebensdauer. Durch die zunehmenden Risse könnte laut Fischer irgendwann der Punkt erreicht sein, an dem sich Platten verdrehen oder verkanten: „Bei solchen Verformungen wäre die Brücke nicht mehr passierbar.“

Unter Umständen könnten irgendwann sogar einzelne Platten herausfallen. „Theoretisch wäre dann ein Dominoeffekt denkbar“, sagt Fischer. Einen plötzlichen Kollaps wie im August 2018 bei der Autobahnbrücke im italienischen Genua schließt er aber aus. Den Messeschnellweg nutzen täglich etwa 66.000 Fahrzeuge, darunter 2500 Lkw. Selbst leere Sattelzüge sind mit 13 Tonnen bereits schwerer als die zuvor erlaubten 7,5 Tonnen. Deshalb wartet Fischer gespannt und besorgt zugleich auf den neuen Monatsbericht seiner Statiker. Der wird zeigen, ob die Schäden im Juli weiter zugenommen haben.

Brücke muss bis 2023 halten

Selbst wenn plötzlich alle Lkw-Fahrer sich an die Vorgaben hielten, ließen die Statiker die Brücke nicht aus den Augen: „Natürlich wird sie auch bei einer reinen Pkw-Belastung weiter begutachtet“, sagt Fischer. Weitere Schäden seien trotzdem nicht auszuschließen. Ziel der Landesbehörde ist es, dass die Brücke noch bis 2023 durchhält. „Dann sind die Verstärkungen abgeschlossen“, sagt Fischer.

Denn: Ein Ersatz für das fast 50 Jahre alte Bauwerk ist nicht in Sicht. Aktuell läuft die Ausschreibung für das Planungsverfahren. Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, wird parallel auch schon an Konzepten für eine Behelfsbrücke gearbeitet. „Dann sind wir hoffentlich in der Lage, kurzfristig zu reagieren“, sagt Fischer. Allerdings wird auch hier in Jahren gerechnet. Bis dahin vertraut der Behördenleiter aber weiter auf die alte Weidetorbrücke, so marode sie auch sein mag: „Ich fahre da selbst noch jeden Tag drüber.“

Von Peer Hellerling