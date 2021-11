Hannover. Zum Auftakt der Vortragsreihe „Alles geregelt?“ der HAZ und der Sparda-Bank spricht heute um 19 Uhr Dr. Matthias Thöns über die Corona-Krise und die Patientenverfügung. Der Palliativmediziner und Autor berichtet von echten Fällen, ordnet das neue Gesetz zur Sterbehilfe ein und erläutert, was beim Verfassen einer Patientenverfügung in der Corona-Krise wichtig ist.

Passend zur Veranstaltung erscheint eine Broschüre für 14,80 Euro, die sich über den HAZ-Shop bestellen lässt.

Die Vortragsreihe „Alles geregelt?“ läuft in der Regel in der Kundenhalle der Sparda-Bank am Ernst-August-Platz. Während der Corona-Pandemie werden die Vorträge nunlive aus dem Pressehaus der HAZ übertragen. Dabei geht es um Themen der Vorsorge.

Erbrecht ist das Thema

Den zweiten Abend der Reihe übernimmt am Jan Bittler. Der Fachanwalt für Erbrecht spricht über gesetzliche Rahmenbedingungen, die das Erben und Vererben regeln, und stellt sie allgemeinverständlich dar. Dabei erläutert er wichtige Begriffe wie Vorerbe, Vollerbe, Schlusserbe und Nacherbe. Und am übernimmt Katharina Auerswald. Die Ordnungsexpertin erklärt, wie man das Zuhause konsequent aufräumt und die neu geschaffene Ordnung dauerhaft erhält.

Von Jan Sedelies