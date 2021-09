Hannover

Inkontinenz ist ein unangenehmes Thema, über das man nicht gerne spricht, auch wenn es sehr viele Menschen betrifft. „Als Kinder mussten wir lernen, kontinent zu sein, im Erwachsenenalter ist Inkontinenz peinlich. Aber eine Krankheit muss nicht peinlich sein. Wir sind auf dem richtigen Weg, das Thema Inkontinenz aus der dunklen Ecke rauszukriegen“, sagte Thomas Menzel, Chefarzt am Klinikum Lehrte für Viszeral- und Gefäßchirurgie beim Gesundheitstalk von HAZ und Klinikum Region Hannover (KRH). Zusammen mit Moderator Jan Sedelies diskutierten Experten, welche Hilfen es für Erkrankte und Angehörige gibt.

Ein Problem auch für junge Mütter

Laut Jasper König, Leitender Oberarzt der Klinik für Urologie am Klinikum Großburgwedel, sind neun bis zehn Millionen Bürger in Deutschland von Inkontinenz betroffen. Das Problem hätten nicht nur Ältere, auch gebärende Frauen seien von Inkontinenz betroffen, berichtet Dr. Aref Alemi, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Klinikums Großburgwedel. „Bei vielen bildet sich die Inkontinenz wieder zurück, doch bei 6 Prozent der Frauen blieben eine Senkung oder eine Inkontinenz bestehen.“ Eine Senkung sei eine Bruchstelle am Beckenboden. Doch er sagt auch, dass „wir inkontinent geboren werden und sterben, aber dazwischen muss das nicht sein.“

Das gelte auch für die Stuhlinkontinenz, die oft zu psychosozialer Isolation führe, so Menzel. Carolin Freiling, Physiotherapeutin am Klinikum Großburgwedel, erklärt, dass schon einfache Atemübungen helfen könnten, die Anspannung des Beckenbodens zu aktivieren. Wenn konservative Behandlungen nicht ausreichten, könne nach einer medikamentösen Behandlung auch ein Beckenbodenschrittmacher eingesetzt oder eine Botoxbehandlung angewendet werden, so König.

Von Jonathan Josten