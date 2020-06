Hannover

Sprengmeister André Schewcow gab das letzte Warnsignal mit seiner Metalltröte, zählte von drei herunter und zündete dann die Sprengladung im 54 Meter hohen Schornstein auf dem Gelände der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne an der Kugelfangtrift in Vahrenheide. Zwei Sekunden dauerte es, dann lag der Turm am Boden – der Aufprall war durch ein leichtes Beben zu spüren.

Der Mitte der Sechzigerjahre errichtete Schornstein hatte zum Kesselhaus gehört, aus dem die Gebäude auf dem Kasernengelände früher beheizt wurden. Weil es mittlerweile ans Fernwärmenetz angeschlossen ist, wurde der Turm, der aus drei Röhren mit Stahlbetonverkleidung und Keramik sowie Dämmstoff im Inneren bestand, nicht mehr benötigt. „Wir haben ihn überprüft und Risse im Beton gefunden. Eine Wartung wäre auf Dauer teurer gewesen als der Abriss“, sagt Mirco Woyciechowski vom staatlichen Baumanagement Hannover.

Sprengladungen in 88 Bohrlöchern

Seit Donnerstag waren Mitarbeiter der Deutschen Sprengunion, einer Tochterfirma der Unternehmensgruppe Hagedorn, mit den Vorbereitungen beschäftigt. Sie bereiteten ein Schuttbett vor, brachten Splitterschutz an, stellten Sprühnebelmaschinen gegen die Staubentwicklung auf, schnitten Kerben in den Turm und brachten insgesamt 88 Sprengladungen in Bohrlöchern unter. „Sie zünden nacheinander, aber innerhalb von 275 Millisekunden. Es klingt wie ein einzelner Knall“, erklärt Schewcow.

Die Fallrichtung war zuvor statisch berechnet worden. Weil das Fundament aber etwas anders beschaffen war als erwartet, drehte sich der Turm ganz leicht zur Seite und landete knapp neben dem Schuttbett. „Das ist nicht weiter tragisch“, meinte Heiko Bartel von der Unternehmensgruppe Hagedorn. Eine nebenan stehende Übungshalle der Soldaten blieb unversehrt. Die Entsorgungsfirma wird nun noch zwei Wochen damit beschäftigt sein, den Schornstein endgültig zu zerlegen und das Material abzutransportieren.

Während der Sprengung wurde die Kugelfangtrift kurzzeitig gesperrt – nicht etwa, weil Gefahr bestand, dass Trümmer auf die Straße fallen. „Wir müssen das machen, weil Autofahrer abgelenkt werden und das Steuer verreißen könnten, wenn plötzlich ein Turm fällt“, sagte Bartel.

Von Bernd Haase