Hannover

Der Frühling ist da, bei gutem Wetter strömen viele Menschen auf die Straßen und in die Parks. Gleichzeitig ist keine Entspannung der Corona-Lage in Sicht, die Infektionszahlen steigen. Wird dadurch selbst der Spaziergang zur Gefahr? Wir haben zwei Experten darum gebeten, für uns die Infektionsgefahr von Alltagssituationen im Freien einzuschätzen.

Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr, wenn ich alleine spazieren gehe?

„Äußerst gering“, sagt Christof Asbach. Er ist Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung und arbeitet beim Duisburger Institut für Energie- und Umwelttechnik. Selbst wenn man in einem vollen Park oder auf einem engen Bürgersteig an einer infizierten Person vorbeilaufe, sei eine Ansteckung unwahrscheinlich. „Man muss einige Hundert bis einige Tausend Viren einatmen, um sich zu infizieren. Die ausgeatmeten Aerosole verdünnen sich an der frischen Luft aber so schnell, dass der kurze Kontakt im Vorbeilaufen kaum für eine Infektion reicht“, sagt Asbach.

Sind Jogger Virenschleudern? Eher nicht, sagt der Experte. Quelle: imago sportfotodienst

Hinzu komme, dass die ausgeatmete Luft meist wärmer ist als die Umgebungsluft. „Dadurch steigt sie nach oben und ist relativ schnell so hoch, dass sie von vorbeikommenden Menschen nicht mehr eingeatmet werden kann“, sagt der Wissenschaftler.

Sind Jogger potenzielle Virenschleudern?

Gerade zu Anfang der Pandemie wurde immer wieder über die Gefahr spekuliert, die von Menschen ausgeht, die in der Öffentlichkeit joggen oder Rad fahren. Die Sorge: Durch intensivere Atmung ziehen sie eine Aerosolwolke hinter sich her, die umstehende einatmen können. Aber auch diese Gefahr schätzt Christof Asbach im Freien als gering ein. „Es stimmt, dass man bei körperlicher Anstrengung mehr Aerosolpartikel produziert und so auch eine Art Wolke hinter sich herzieht. Aber der Verdünnungseffekt ist so viel höher, dass ich auch hier keine Gefahr sehe.“

Worauf sollte beim Spaziergang zu zweit geachtet werden?

Gemeinsames Spazierengehen ist in der Pandemie für viele das Mittel der Wahl, um einigermaßen sicher soziale Kontakte zu pflegen. Wie sicher ist das, wenn eine Person unbewusst infiziert ist? Wie genau muss auf Abstände geachtet werden?

„Sobald man sich bewegt, sind die Abstände nicht mehr so entscheidend“, sagt Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung. Quelle: Institut für Energie- und Umwelttechnik

Vorsichtig muss man laut Christof Asbach vor allem dann sein, wenn man sich gegenübersteht und miteinander spricht. In dieser Situation könne man die Aerosolwolke der anderen Person direkt einatmen und so nach einer gewissen Zeit die kritische Virenanzahl erreichen. Deshalb sei es auch draußen beim Plausch wichtig, auf Abstände zu achten oder im Zweifel Masken aufzusetzen.

„Sobald man sich bewegt, sind die Abstände nicht mehr so entscheidend“, sagt Asbach, weil dann die Aerosole nicht mehr direkt in Richtung der anderen Person ausgestoßen werden. Für längere Gespräche ist es also wesentlich sicherer, nebeneinander her zu laufen, anstatt sich gegenüber zu stehen.

Verringert Luftanhalten das Ansteckungsrisiko?

Vielleicht hat die eine oder der andere sich auch schon bei dieser instinktiven Reaktion ertappt: Wenn an einer engen Stelle die Abstände nicht eingehalten werden können, einfach die Luft kurz anhalten. Wenn man nichts einatmet, kann man sich auch nicht anstecken – oder?

Im Freien sei das aufgrund des wie beschrieben niedrigen Ansteckungsrisikos seiner Einschätzung nach eigentlich nicht nötig, sagt Asbach. Trotzdem sei eine solche Reaktion ein gutes Zeichen. Es zeige, dass man sich möglicher Risiken bewusst sei. „Es gilt: Besser zu viel tun als zu wenig. Deshalb würde ich auch niemandem davon abraten, so etwas zu tun.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In geschlossenen Räumen, die man nur sehr kurz betrete, könne kurzes Luftanhalten durchaus sinnvoll sein, sagt der Forscher. „Das Tückische ist, dass Aerosolpartikel sich in geschlossenen, nicht-gelüfteten Räumen sehr lange halten.“ So sei dort eine Ansteckung möglich, auch wenn die infizierte Person schon lange nicht mehr im Raum sei.

Wie sinnvoll ist eine Maskenpflicht unter freiem Himmel?

Nach Einschätzung des Aerosolforschers ist eine Ansteckung an der frischen Luft sehr unwahrscheinlich. Trotzdem gilt auch in Hannover an mehreren öffentlichen Orten eine Maskenpflicht, zum Beispiel an der Maschsee-Promenade. Warum?

„Aus rein aerosol-wissenschaftlicher Sicht sind solche Maskenpflichten eigentlich nicht erforderlich“, sagt Asbach. Nachvollziehen könne er sie aber trotzdem. Auch wenn es beim Spazierengehen nur äußert selten zu kritischen Situationen komme, steige die Wahrscheinlichkeit für solche Situationen, je mehr Menschen an einem Ort unterwegs seien.

„Aus aerosol-wissenschaftlicher Sicht nicht erforderlich, aber trotzdem nachvollziehbar“, sagt Christof Asbach über die Maskenpflicht am Maschssee. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Der Wissenschaftler vergleicht solche Maskenpflichten mit Tempolimits im Straßenverkehr. „Es gibt sicher viele Straßen oder Situationen, an denen man schneller fahren könnte, ohne dass etwas passieren würde. Trotzdem brauchen wir die Limits, um die Zahl gefährlicher Situationen zu minimieren.“

Ist der Griff an dem Ampelknopf gefährlich?

Mit dem Corona-Virus kann man sich nicht nur über Aerosole anstecken, auch sogenannte Schmierinfektionen sind möglich. Wo lauern hier auf einem Spaziergang die größten Gefahren? Kann ich mich an Viruspartikeln anstecken, die jemand anderes am Ampelknopf oder an einer Parkbank hinterlassen hat?

Dazu äußert sich Thomas Schulz. Er leitet das Institut für Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). „Theoretisch könnte der Griff an den Ampelknopf eine Gefahr sein. Dazu müssten aber einige unglückliche Umstände zusammenkommen“, sagt Schulz. Zum einen müsste eine infizierte Person eine relativ hohe Virusmenge dort abgeschmiert haben. Zum anderen müsste die andere Person dieses Virus in Kontakt mit ihren Schleimhäuten bringen, zum Beispiel durch Nasebohren oder Fingerablecken.

Prof. Thomas Schulz, Leiter des Instituts für Virologie der MHH. Quelle: privat

Laut Schulz ist man also dann relativ sicher, wenn man die Regeln befolgt, die seit Beginn der Pandemie gelten: regelmäßiges Händewaschen, nicht so oft ins Gesicht fassen. „Ich versuche auch, nicht so oft meine Hände zu benutzen, sondern Schwingtüren beispielsweise mit dem Fuß oder dem Ellbogen aufzudrücken“, sagt Schulz. Die bisherige Erfahrung in der Pandemie lege aber die Vermutung nahe, dass Schmierinfektionen generell eher ein geringeres Problem darstellen.

Was ändert sich durch die Mutationen?

Auch in Hannover ist die ansteckendere Corona-Mutation B.1.1.7 inzwischen weit verbreitet. Aber was bedeutet ansteckender überhaupt? Werden dadurch Spaziergänge doch wieder riskanter? Reichen etwa 1,5 Meter Abstand noch?

„An den Abstandsregeln ändert sich nichts“, sagt Christof Asbach. Die hängen damit zusammen, wie weit Tröpfchen beim Sprechen normalerweise geschleudert werden. Was sich jedoch verändert haben könnte, sei die Kontaktzeit, die etwa bei einem Gespräch für die Infektion nötig sei. „Man geht derzeit bei dieser Mutation davon aus, dass nicht einzelne Viruspartikel ansteckender sind, sondern dass Infizierte mehr Viren ausstoßen“, sagt Asbach. Deshalb könnte die für eine Infektion notwendige Viruslast früher erreicht werden.

Auch die Gefahr von Schmierinfektionen könnte durch den höheren Virenausstoß leicht erhöht sein, sagt Thomas Schulz. Grundlegend verändert hat sich seiner Einschätzung nach aber dadurch nichts. Die bekannten Maßnahmen – Masken, Abstand, Hände waschen – seien auch gegen die Mutationen effektiv. „Wir müssen diese Maßnahmen aber wieder ernster nehmen. Ich glaube, dass viele das etwas schleifen lassen“, sagt der Virologe.

Von Yannick von Eisenhart Rothe