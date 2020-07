Drei Wochen nach der verheerenden Explosion in einem Mehrfamilienhaus an der Robertstraße in Hannover-List durchsucht die Polizei erneut die zerstörte Wohnung. Brandermittler hoffen auf Hinweise zum Unglück – denn aufgrund seiner schweren Verletzungen ist der Mieter noch immer nicht vernehmungsfähig.

Drei Wochen nach Explosion in der List: Polizei sucht in zerstörter Wohnung erneut nach Spuren

