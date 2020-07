Hannover

Vier Wochen nach der Explosion in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im hannoverschen Stadtteil List hat sich das Blatt bei den Ermittlungen gewendet. Die Polizei verdächtigt jetzt den 34 Jahre alten Mieter der betroffenen Wohnung, die Explosion und das anschließende Feuer in dem Gebäude in der Robertstraße fahrlässig verursacht zu haben. Bislang hatte die Behörde erklärt, der Grad der Zerstörung in der Wohnung sei so gewaltig, dass eine Ursache nicht mehr festzustellen sei. Der 34-Jährige hatte bei dem Unglück schwere Verletzungen erlitten.

Lesen Sie auch: Nach Explosion: Mieter dürfen erstmals in das Gebäude zurück

Anzeige

Verdächtiger ist noch immer nicht vernehmungsfähig

In der vergangenen Woche waren die Brandexperten der Polizeidirektion Hannover noch einmal in die vollkommen ausgebrannte Wohnung im ersten Stock des Hauses gegangen, um nach Spuren zu suchen. „Dabei sind sie auf mehrere mögliche Brandursachen gestoßen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Was sich allerdings genau am Abend des 10. Juni in der Ein-Zimmer-Wohnung abgespielt hat, können die Ermittler noch immer nicht konkret sagen. „Dazu müssten sie den 34-Jährigen befragen“, sagt Bertram. Der Mieter ist allerdings weiterhin so schwer verletzt, dass immer noch unklar ist, wann eine Vernehmung stattfinden kann. Und selbst wenn der Verdächtige ansprechbar sein sollte, er muss sich zu der Sache nicht äußern. Es ist also möglich, dass niemals ans Licht kommt, was sich vor vier Wochen gegen 21 Uhr in dem Haus an der Robertstraße zugetragen hat.

Weitere HAZ+ Artikel

Gasanschluss für Pizzeria noch nicht freigegeben

Besonders hart hat das Unglück den Gastronom Michael Bossio getroffen. Er betreibt im Erdgeschoss des Gebäudes an der Ecke zur Voßstraße die Pizzeria Da Pino. Obwohl die Explosion sein Geschäft nicht sonderlich beschädigt hat, ist die Gaststätte noch immer geschlossen. „Die Stadt hat den Gasanschluss noch nicht freigegeben, und ohne Gas können wir nicht kochen“, sagt er. Bossio hatte seinen Laden nach der Zwangsschließung wegen der Corona-Pandemie gerade erst wieder ein paar Tage geöffnet, als das Unglück geschah. „Das ist im Moment alles nicht besonders lustig“, sagt er.

Von Tobias Morchner