Hannover/Berlin

Der Landschaftsarchitekt Kamel Louafi hat in Hannover nicht nur die Expo-Gärten gestaltet, sondern auch dem Opern- und dem Trammplatz ein neues Gesicht gegeben sowie den Welfengarten umgestaltet. Jetzt hat er sein umfangreiches Plan-Archiv dem Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur der Leibniz-Uni vermacht.

Louafi-Archiv ist jetzt in Hannover

Es sind Hunderte großformatige Zeichnungen und Pläne, Bücher und Kataloge, Filme und Wettbewerbsunterlagen, die Prof. Joachim Wolschke-Bulmahn vor wenigen Tagen von Louafi in Empfang nehmen durfte. „Von großer Bedeutung“ seien die Unterlagen nicht zuletzt für die Stadt Hannover, sagt Wolschke-Bulmahn: „Louafi war zwar international auf hohem Niveau tätig, hat aber ganz besonders in Hannover als Landschaftsarchitekt und Künstler gewirkt.“

Florales Muster: Der von Kamel Louafi gestaltete Trammplatz vor dem Rathaus kurz nach der Fertigstellung. Quelle: Philipp Von Ditfurth (Archiv)

Der Berliner Planer mit algerischen Wurzeln hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er seine internationale Karriere der hannoverschen Expo zu verdanken hat. In den Neunzigerjahren gewann er überraschend den Wettbewerb zur Gestaltung der Grünflächen im Expo-Park und bereitete der Weltausstellungs-Administration mit seiner unbändigen Kreativität anfangs viel Kopfzerbrechen, wie sich der damalige hannoversche Grünflächenamtschef Kaspar Klaffke immer wieder gern erinnert.

Weltweit Projekte

Die Gärten sind bis heute eines der wenigen begehbaren Überbleibsel der Expo. Für Louafi, heute 68 Jahre alt, schlossen sich Projekte überall in Deutschland, Frankreich und Algerien, aber auch zum Beispiel in saudischen Moscheengärten an. In Hannover gewann er Wettbewerbe für die Umgestaltung des Operndreiecks, des Trammplatzes mit seinem floralen Muster vor dem Neuen Rathaus und zuletzt im Welfengarten neben der Uni. „Louafi erklärt seine Liebe zu Hannover“ lautete denn auch der Untertitel seines jüngsten Buches über die Planungen in der Stadt.

Unbändige Kreativität: Expo-Gartenplaner Kamel Louafi 1999 beim ersten Spatenstich für den Park Agricole. Quelle: Franz Fender (Archiv)

Im Uni-Institut für Freiraumplanung beginne nun im Sommersemester die wissenschaftliche Aufbereitung und Auswertung des Louafi-Vorlasses, sagt Wolschke-Bulmahn. Dazu sei ein Masterprojekt mit Studierenden geplant. Mehrfach habe das dem Institut angeschlossene Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur (CGL) in der jüngeren Vergangenheit Nachlässe von Planerinnen und Planern einwerben können.

Nachlässe für die Forschung

Unter anderem hatte die Familie des ehemaligen hannoverschen Grünflächenamtschefs Erwin Laage, der dem Amt von 1964 bis 1984 vorstand, wichtige Teile des Nachlasses übergeben. Daraus entstand in Kooperation mit Laages Nachfolger Klaffke im vergangenen Jahr eine 120-seitige Publikation, die Werk und Wirken Laages in Hannover beleuchtet.

Weitere Nachlässe etwa des Landschaftsarchitekten Richard Bödeker (1934–2019), der in Saudi-Arabien viele Werke schuf, oder des Planerehepaars Rose und Gustav Wörner, die vor allem der in Gartendenkmalpflege aktiv waren, sind inzwischen im CGL archiviert. Nun kommt das Lebenswerk des Expo-Gärtners hinzu. „Ich weiß mein Archiv in Hannover und an der Leibniz-Universität in guten Händen“, sagt Louafi.

Von Conrad von Meding