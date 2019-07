Hannover

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Mittwochnachmittag erneut zu einem Feuer im ehemaligen litauischen Pavillon auf dem Expo-Gelände in Bemerode gerufen worden. Passanten hatten gegen 14.30 Uhr Rauch aus dem leer stehenden Gebäude am Boulevard der EU aufsteigen gesehen und die Brandbekämpfer alarmiert.

Beim Eintreffen der Helfer war die Rauchentwicklung bereits weithin sichtbar. Mehrere Löschtrupps drangen in den Pavillon vor. Zudem bekämpfte die Feuerwehr die Flammen auch von einer Drehleiter aus. Im Obergeschoss des Gebäudes waren Dämmstoffe und Teile der Verkleidung in Brand geraten. Der Grund dafür ist unklar. Auch steht bislang die genaue Höhe des Schadens nicht fest. Gegen 16.15 rückten die insgesamt 25 Einsatzkräfte wieder ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Quelle: Christian Elsner

Es ist bereits das dritte Mal, dass es in diesem Jahr ein Feuer im ehemaligen Expo-Pavillon von Litauen gegeben hat. Anfang Januar verletzten sich zwei Jugendliche bei einem Brand in dem Gebäude. Am Ostermontag verursachte Flammen hohen Sachschaden an dem Objekt.

Von tm