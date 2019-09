Hannover

Besonders ansprechend sieht das Expo-Gelände heute nicht mehr aus – dennoch werden viele Gebäude noch immer genutzt, zum Teil auf kreative Art und Weise. Nun will aha eins der Gebäude abbauen

– und auf dem „Monte Müllo“, dem alten Müllberg auf der Deponie in Lahe, wieder aufstellen. Was ist aus den anderen millionenschweren Gebäuden geworden?

1. Der deutsche Pavillon

Das markante Gebäude mit seinen geschwungenen Glasfassaden wurde vom Unternehmer Josef Wund gekauft, der aber keine dauerhafte Nachnutzung auf die Beine stellte. Im Jahr 2015 erwarb es die Stadt Hannover und brachte dort Flüchtlinge unter – bis zu 550 wohnten zeitweise gleichzeitig in der Halle. Im August 2016 räumte die Stadt den Pavillon, seitdem steht er wieder zu großen Teilen leer.

2. Der türkische Pavillon

Geriet während der Expo in die Schlagzeilen, weil Welfenprinz Ernst August an seiner Außenwand ein Bedürfnis erledigte und dabei nicht unbemerkt blieb. Heute ist er der einzige, dessen Zukunft noch offen ist. Das Gebäude gehört dem türkischen Staat und verfällt immer mehr. Zerborstene Scheiben zeugen davon.

3. Der polnische Pavillon

Die Enkelin des letzten Kaisers von Vietnam hatte den Pavillon ohne Grundstück gekauft, um dort einen Kulturtreff mit Gastronomie einzurichten. Weil sie immer wieder gegen Auflagen verstieß, setzte die städtische Expo-Grund-Gesellschaft sie nach einem zähen Rechtsstreit vor die Tür und ließ den Pavillon abreißen

4. Der Pavillon der Schweiz

Die als Klangkörper konzipierte Holzbalkenkonstruktion des renommierten Architekten Peter Zumthor fand eine naheliegende und schlichte Anschlussverwendung: Die Balken aus Douglasien- und Fichtenholz wurden abgeräumt, sortiert und als Bauholz verkauft – unter anderem für das Informationsgebäude des Kernforschungszentrum Cern in Genf. Auch dem Grundstück steht heute die Ferrari-Niederlassung Hannover

5. Der ungarische Pavillon

Die sogenannte Holzblüte gehörte wegen ihrer eigenwilligen Form zu den Wahrzeichen der Expo. Im Jahr 2007 erwarben Investoren aus Abu Dhabi das Objekt, ließen es in ihr Heimatland verschiffen und dort in einem Wohn- und Gewerbepark wieder aufbauen. Der Teil, in dem während der Weltausstellung ein Restaurant untergebracht war, wird heute auf dem Gelände als Datencenter genutzt.

6. Der australische Pavillon

Der rote Bau war unter anderem wegen seiner Gastronomie in den Abendstunden eine beliebte Station der Expo-Besucher. Besonderheit: Die Australier hatten ihn geleast und ihn nach Ende der Weltausstellung zurückgegeben. Seine weitere Verwendung ist unbekannt.

7. Der Pavillon Venezuelas

Auch die Südamerikaner hatten mit ihrer Blütenblattkonstruktion einen Hingucker auf das Gelände gestellt. Den Pavillon nahmen sie wieder mit nach Hause. Fische und tropische Pflanzen, die während der Expo dort zu sehen waren, wurden an Zoos und botanische Gärten verschenkt – unter anderem an das damalige Regenwaldhaus in Hannover, das jetzt das Aquarium Sealife beherbergt.

8. Der Pavillon Nepals

Wer will, kann sich den Pavillon des Himalaya-Staates ansehen, muss dazu allerdings nach Wiesent bei Regensburg an die Donau reisen. Nach seinem Abbau wurde er dorthin verfrachtet und im Nepal Himalaya Park wieder aufgebaut.

9. Der indische Pavillon

Auch dieser Pavillon ist erhalten geblieben, dient allerdings anderen Zwecken. Der Unternehmer, der ihn gebaut hatte, ließ ihn abtransportieren und in Seelze-Letter wieder aufbauen. Dort fungierte er zunächst als Tennishalle. Seit 2006 ist in dem Gebäude ein Indoorspieleparadies für Kinder untergebracht.

10. Der Pavillon Kolumbiens

Noch ein Objekt mit Anschlussverwendung: Das Gebäude, in dem während der Expo unter anderem Duplikate indianischer Goldschätze zu sehen waren, steht heute nicht allzu weit entfernt von Hannover am Allersee in Wolfsburg und ist ein Café.

11. Der Pavillon Monacos

Das Gebäude mit der schwimmenden Luxusjacht als Blickfang ist verschwunden; es wurde abgerissen. Das Grundstück war bis Mitte Juni das letzte auf dem ehemaligen Ostgelände der Expo, das noch nicht verkauft war. Damit ist der komplette sogenannte Expo-Park veräußert.

12. Der belgische Pavillon

Ihn gibt es noch, er heißt heute Peppermint Pavillon. Der Musiker und Komponist Mousse T. hat dort seine Studios; außerdem ist er Schauplatz für Veranstaltungen. Wer Hunger hat, geht ins Restaurant Funky Kitchen.

13. Der finnische Pavillon

Konkurrierte bei der Expo mit den Niederländern um die längsten Besucher-Warteschlangen und war schneller Kandidat für Nachnutzung. Seit Ende der Weltausstellung haben verschiedene Unternehmen und Agenturen in ihm ihren Sitz. Das Birkenwäldchen aus Expo-Zeiten gibt es noch.

14. Der niederländische Pavillon

Konkurrierte bei der Expo mit den Finnen um die längsten Besucher-Warteschlangen. Für die Nachnutzung der „gestapelten Landschaften“ gab es verschiedene Ideen inklusive einer Shrimps-Zucht, die sich alle zerschlugen. Aktuelles Konzept: Ein U-förmiges Gebäude mit Studentenwohnungen und Büros soll den Pavillon umschließen, in ihm selbst will der Investor unter anderem Versammlungsräume, Werkstätten und Ausstellungsflächen einrichten.

15. Der französische Pavillon

Er wurde zum Ort des Handels: Erst residierte dort der französische Sport- und Freizeitartikelriese Decathlon. Danach übernahm die BMW-Niederlassung Hannover, die auch gleich noch die nebenan gelegene Postbox aus Expo-Zeiten übernahm und als Werbefläche nutzt.

16. Der dänische Pavillon

Pyramide, Kugel, Quader: Die drei Nebengebäude des Pavillons zeigen anschaulich die Grundformen der Architektur. Die Nachnutzung war wechselnd: Zunächst residierte dort der dänische Modehersteller Bestseller, dann ein Schulungszentrum. Nach vierjährigem Leerstand übernahm der hannoversche Architekt Carsten Grobe für Büronutzung mit Plus-Energie-Standard.

17. Der spanische Pavillon

Es gab einen Investor und verschiedene Ideen, unter anderem war eine Vermietung an das Oldtimermuseum Mobile Welten angedacht. Dann zündeten Anfang September 2016 Brandstifter das Gebäude an. Es musste wegen der Schäden aufgegeben werden, die Ruine ist mittlerweile verschwunden.

18. Der Pavillon Jemens

In ihm lernten Expo-Besucher das Wasserpfeife-Rauchen zu schätzen. Weil sich kein Investor fand, stand er lange als einsames Relikt auf dem Westgelände der Expo und verfiel zusehends. 2009 ließ ihn die Expo-Grund schließlich abtragen. Auf dem Gelände steht heute das Möbelhaus Klingenberg.

19. Der Pavillon Jordaniens

Das Inventar ging zurück ins Heimatland. Der Pavillon selbst wurde abgerissen, aber seine Steine fanden Wiederverwendung beim Bau des einstigen Cafés auf dem Klagesmarkt, das heute ein asiatisches Restaurant beherbergt und bald Wohnungsbau weichen soll.

20. Der Christus-Pavillon

Expo-Nostalgiker können sich die „Hütte Gottes“ noch angucken. Sie wurde ab- und im Kloster Volkenroda in Thüringen wieder aufgebaut – das war schon vor Beginn der Weltausstellung so geplant. Das große Kreuz aus dem Pavillon befindet sich heute im ökumenischen Kirchenzentrum Mühlenberg.

