Das Exposeeum darf seine Sammlung im Deutschen Pavillon zwischenlagern. Der Verein, der das Erbe der Weltausstellung in Hannover hochhält, muss seine bisherigen Räume an der Expo-Plaza bis Anfang November verlassen. Bereits am Wochenende wollen die Ehrenamtlichen erste Objekte in den Deutschen Pavillon bringen.

Stadt Hannover bietet Lager im Deutschen Pavillon an

„Die Stadt hat sehr schnell reagiert und uns sofort Vertrag und Schlüssel gegeben. Das ging wirklich ruckzuck und ist alles andere als selbstverständlich“, unterstreicht Vereinschefin Gil Koebberling. In der Vergangenheit hatte sie den Wunsch nach einer Dauerausstellung im Deutschen Pavillon an die Stadt herangetragen. Das wurde damals abgelehnt. Veranstaltungen sind dort auch jetzt nicht möglich.

Suche nach neuen Räumen läuft weiter

Dennoch sind die Vereinsmitglieder erleichtert. „Wir müssen das ganze schwere Zeug jetzt nur einmal über die Straße schleppen. Damit ist uns wirklich geholfen“, sagt Koebberling. Gleichzeitig läuft die Suche nach einem Ort für die Dauerausstellung weiter. Der Verein prüft aktuell mehrere Angebote. „Unser Wunsch wäre, zumindest für ein Jahr etwas zu finden, damit wir unsere Ausstellungsstücke 2020 zum Expo-Jubiläum zeigen können.“

Der Verein hat sein kleines Expo-Museum seit 2002 auf gut 500 Quadratmetern Fläche im früheren World-Trade-Center an der Expo-Plaza betrieben. Das Gebäude wechselte mehrmals den Besitzer, das Exposeeum durfte das Erdgeschoss ohne festen Mietvertrag zwischenzeitlich nutzen.

Expo-Museum bewahrt Objekte der Expo 2000 in Hannover

Die Artis EXPO Plaza GmbH, die zur Getec-Immobiliengruppe gehört, übernimmt die Liegenschaft voraussichtlich Anfang November und will sie dauerhaft im eigenen Bestand halten. Speziell im Erdgeschoss soll die Gebäudetechnik auf den aktuellen Stand gebracht werden. Die Verträge der Dauermieter in anderen Etagen bleiben bestehen.

Das Expo-Museum bewahrt Tausende von Objekten der Expo 2000 in Hannover. Manche Stücke wie ein Tempel aus Thailand oder die Figur eines Mannes im Lauf vom französischen Pavillon sind mehr als vier Meter hoch. Der Umzug ins Lager und eventuell an einen neuen Standort läuft voraussichtlich in mehreren Stufen. „Wir können Hilfe gut gebrauchen“, berichtet Koebberling. Erste Freiwillige haben sich bereits gemeldet. Auch der Hausmeister der Artis EXPO Plaza GmbH hat Unterstützung zugesagt.

