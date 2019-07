Hannover

Um die beiden Frühchen Noah und Liyan macht Neugeborenenspezialist Christoph Jacobi sich keine Sorgen. Die Zwillinge kamen zu früh, aber mit immerhin jeweils zwei Kilo Gewicht auf die Welt. „Das ist ein gutes Gewicht. Wir haben aufgepasst, dass sich ihre Atmung stabil entwickelt und sie keine Infektion bekommen“, berichtet der Facharzt der Neugeborenen-Intensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Ihre Mutter durfte Noah und Liyan inzwischen nach Hause holen, erleichtert, dass es ihren Zwillingen gut geht.

Doch warum lösen Viren oder Bakterien bei manchen Neugeborenen – und auch Erwachsenen – schwere Krankheiten aus und bei anderen nicht? Bisher wissen die Mediziner darüber noch viel zu wenig. Eine Gruppe von Forschern an MHH und weiteren Institutionen geht der Frage jetzt mit vereinten Kräften nach. Sie wollen tückischen Infektionen beikommen, die besonders geschwächte Menschen gefährden. Seit Jahresbeginn erhalten die Wissenschaftler dafür als Exzellenzcluster Resist die begehrte Förderung für Spitzenforschung aus der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern.

Ein Schnupfen – der für manche Kinder bedrohlich wird

Ins Visier nehmen die Forscher dabei auch ein sehr ansteckendes Erkältungsvirus, das fast jedes Kleinkind in den ersten zwei Lebensjahren befällt. „Die meisten Kinder, auch Säuglinge, werden von allein mit der Infektion fertig“, berichtet Professorin Gesine Hansen, Leiterin der MHH-Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie. Doch der Erreger, den die Experten Respiratorisches Synzytial Virus (RSV) nennen, ist im Winterhalbjahr eine der häufigsten Ursachen für Klinikaufenthalte von Kleinkindern.

Das Virus greift die Schleimhautoberfläche der Atemwege an, kann zu schwerer Atemnot und Sauerstoffmangel führen – bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen. Besonders gefährdet sind Frühgeborene sowie Säuglinge und Kleinkinder mit Vorerkrankungen und bereits geschwächter Abwehr. „Wir wollen verstehen, warum auch manche an sich gesunden Kinder eine schwere Infektion mit dem Virus erleiden“, erklärt Professorin Hansen. Dafür prüfen die Wissenschaftler um Hansen und den Virologen Professor Thomas Pietschmann, ob auch genetische Eigenschaften der jungen Patienten für schwere Infektionsverläufe verantwortlich sind. Ihr Ziel: Sie wollen einen sogenannten Biomarker finden, ein Warnsignal im Körper, das den Ärzten zeigt, welche Kinder ein besonderes Risiko für die Erkrankung in sich tragen. Außerdem wollen sie neue Medikamente sowie Impfstoffe zum Schutz der Kinder entwickeln.

Ein Virus schlummert – und bricht im Alter wieder aus

So wie zu Beginn des Lebens sind die meisten Menschen im fortgeschrittenen Alter wieder anfälliger für Infektionen wie Influenza, Lungenentzündung oder Herpes. Nach den Gründen suchen Wissenschaftler um die Professoren Reinhold Förster, Thomas Werfel, Martin Stangel, Abel Viejo-Borbolla und Professorin Beate Sodeik. Sie stehen dabei vor einem großen Problem. „Man denkt, ältere Menschen könnten sich mit Impfungen gut schützen. Aber ein erheblicher Teil der Älteren spricht darauf nicht an“, berichtet Förster, Leiter des MHH-Instituts für Immunologie. So wirken die empfohlenen Grippeimpfungen bei 70 bis 90 Prozent der Menschen unter 65 Jahren, aber nur noch bei 50 bis 60 Prozent der Älteren.

Die Teams wollen nun die Funktion des Immunsystems von Testpersonen in verschiedenen Altersgruppen anhand ihrer Blutzellen untersuchen. Die Wissenschaftler haben dafür neben anderen Erregern das Varizella-Zoster-Virus ausgesucht, das fast jeder in Deutschland in sich trägt. Es gehört zu den Herpesviren, verursacht Windpocken und schlummert dann jahrzehntelang. Beim erneuten Ausbruch ruft das Virus Gürtelrose hervor. Manche Studien gehen davon aus, dass fast die Hälfte der Menschen ab 80 Jahren darunter leidet. Förster hat die Krankheit bei seiner eigenen Großmutter erlebt. „Die Nerven feuern für den Rest des Lebens Schmerzen. Sie konnte sich am Ende kaum noch bewegen.“

Warum funktioniert oder verliert das Immunsystem?

Neuerdings gibt es eine Impfung gegen Varizella Zoster. Für die Forscher ein Glücksfall, denn sie können so auch deren Wirksamkeit in verschiedenen Altersgruppen untersuchen. „Wir wollen wissen, was in unserem Körper dazu führt, dass das Virus sich plötzlich schnell wieder vermehrt.“ Und warum die Immunzellen bei manchen Menschen arbeiten und bei anderen versagen. Auf ähnliche Weise untersucht Professor Markus Cornberg, warum das Immunsystem mancher Menschen Hepatitisviren nicht beherrschen kann.

„Wir bekommen mehr Freiheit für kreative Ansätze“ Professor Thomas Schulz leitet an der Medizinischen Hochschule Hannover das Institut für Virologie. Der Infektionsforscher ist Sprecher für das Exzellenzcluster Resist. Herr Professor Schulz, was bedeutet der Erfolg im Exzellenzwettbewerb für die Infektionsforscher in der Gruppe Resist? Erst einmal ist es eine große Anerkennung für die Arbeit, die wir bisher geleistet haben. Seit rund zehn Jahren haben Medizinische Hochschule Hannover und Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung bereits gemeinsam einen Sonderforschungsbereich für chronische Infektionen. Wir konnten dafür gute Leute rekrutieren. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft gibt uns jetzt eine große Summe Geld. Sie traut uns zu, den Forschungsbereich selbst strategisch zu entwickeln. Das ist eine tolle Sache. Wir bekommen mehr Freiheit für kreative Ansätze. Sie bekommen jetzt sieben Jahre Geld für die Infektionsforschung. Wie läuft Forschungsförderung im Normalfall? Bisher schreiben wir einen Projektantrag an die DFG und warten vielleicht neun Monate auf eine Antwort. Falls das Vorhaben bewilligt wird, gibt es für drei Jahre Geld. Doch manchmal erkennt man mitten in der Arbeit, dass das Problem anders angegangen werden müsste. Der große Vorteil jetzt: Wenn ein Kollege oder eine Kollegin mit einer guten Idee kommt, können wir sie jetzt machen lassen. Ist das Vorhaben ausreichend entwickelt, wird ein Förderantrag bei der DFG gestellt. Außerdem können wir auf neue internationale Entwicklungen schnell reagieren. Dennoch gibt es weniger Geld als geplant, weil mehr Cluster gefördert werden. Wie wirkt sich das aus? Die neuen Professoren und Professorinnen können ihre Arbeitsgruppen nicht so gut ausstatten. Jeder bekommt etwas weniger. Wir bemühen uns aber, noch zusätzliche Unterstützung von anderer Seite zu bekommen. Zu Resist gehören bereits 40 Arbeitsgruppen mit ganz unterschiedlichen Experten. Für welche Themenfelder brauchen Sie die neuen Professuren? Wir besetzen zum Beispiel eine Professur für die Analyse großer Datenmengen in der Immunologie. Außerdem suchen wir eine Person, die sich auf mikrobielle Gemeinschaften spezialisiert hat. Das Helmholtz-Zentrum hat bereits eine Sammlung von Bodenbakterien aufgebaut, die interessante Naturstoffe produzieren. Einige haben ähnliche Eigenschaften wie die bekannten, aber zunehmend wirkungslosen Antibiotika. Das stimmt uns hoffnungsvoll.

Eine Idee: Bakterien bei der Unterhaltung stören

Die Resist-Forscher sehen auf die einzelnen Patienten und suchen kleine genetische Defekte, die in der Summe die Immunabwehr gegen Viren und Bakterien stören. Die Wissenschaftler nehmen sich aber auch die andere Seite vor. Manche Bakterien leben im menschlichen Körper in Gemeinschaften, die sich hartnäckig an erkrankte Lungen oder Implantate anheften und schwer zu bekämpfen sind. Sie igeln sich in ihrer Gruppe geradezu ein. „Eine bakterielle Infektion kann nach dem Einsetzen einer Herzklappe, eines Schrittmachers oder eines Gelenks alles zunichtemachen“, sagt Professor Thomas Schulz, Sprecher des Exzellenzclusters Resist. In diesen Lebensgemeinschaften, den sogenannten Biofilmen, unterstützen sich unterschiedliche Bakterienarten gegenseitig, nicht alle sind für den Menschen gefährlich. „Bisher schießen wir durch Antibiotika die eine Art ab, die die Infektion auslöst.“

Doch mit zunehmenden Antibiotikaresistenzen klappt das nicht mehr zuverlässig, deshalb suchen die Forscher andere Wege. „Die Bakterien schicken sich kleine Moleküle als Botschaften. Wenn wir ihre Unterhaltung stören, könnten wir ihre Wagenburg aufbrechen“, erklärt Schulz. Der Leiter des MHH-Instituts für Virologie setzt darauf große Hoffnungen. „Es gibt dafür erste Beispiele. Die manipulierten Signale könnten wie Antibiotika wirken.“

Kampf gegen Infektionen Warum kann sich der Körper von Babys und von sehr alten Menschen schlechter gegen Viren und Bakterien wehren? Wieso erkranken einige eigentlich gesunde Erwachsene an Infektionen, mit denen die meisten gut zurechtkommen? Was haben das Immunsystem, die Gene und unsere Bakterien im Darm damit zu tun? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Infektionsforscher im Exzellenzcluster Resist. Seit Anfang 2019 bekommen sie die begehrte Spitzenförderung aus der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. Sieben Jahre lang fließen insgesamt rund 32 Millionen Euro, beantragt waren zunächst sogar 43 Millionen. Dazu werden die Wissenschaftler etliches weitere Geld einwerben. Bereits jetzt gehören 40 Forscher mit interdisziplinären Teams zu Resist. Für sieben weitere Professuren laufen die Bewerbungsverfahren. Zum Ende des Jahres werden rund 130 Menschen im Exzellenzcluster Resist zusammenarbeiten, Spezialisten für Viren, Bakterien, Immunsystem, Bioinformatiker, Infektionsbiologen und Ärzte. Sie wollen neue Medikamente entwickeln und die Infektionsanfälligkeit angehen, das besagt auch der Name Resist (Resolving Infection Susceptibility). Partner im Exzellenzcluster sind Medizinische Hochschule Hannover, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, Twincore, Centre for Structural Systems Biology in Hamburg, Tierärztliche Hochschule Hannover und das Centrum für Chronische Immundefizienz in Freiburg.

Von Bärbel Hilbig