Hannover

Die FDP Hannover hat den bisherigen Vorsitzenden Patrick Döring am Wochenende erneut zum Parteichef gewählt. Döring bekam 88,5 Prozent der Stimmen. „Wir starten jetzt in die Vorbereitung des Wahlkampfes 2021“, sagte Döring. Die Herausforderungen und Kontroversen zur Verkehrspolitik sowie die Zukunft der City und das Angebot an Wohnraum für die Mittelschicht stünden im Mittelpunkt des Kommunalwahlkampfes. „Trotz der Belastungen aus der Pandemie wollen wir Steuererhöhungen auf kommunaler Ebene bis 2026 verhindern“, betonte der 47-Jährige. Die FDP-Fraktion ist zusammen mit SPD und Grünen Mitglied des Mehrheitsbündnisses im hannoverschen Rat.

Lesen Sie auch Bundestagswahl: FDP in Hannover will eine junge Liberale und einen Unternehmer aufstellen

Die Liberalen wählten zudem ihre Kandidaten für die beiden Bundestagswahlkreis im Stadtgebiet. Im Wahlkreis 41 (Hannover-Nord) soll Katharina Wieking kandidieren, für den Wahlkreis 42 (Hannover-Süd) ist Knut Gerschau nominiert. Letzterer hat gute Chancen auf einen günstigen Listenplatz.

Von Andreas Schinkel