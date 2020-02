Hannover

Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat mit dem Versprechen die Wahl gewonnen, Hannovers Innenstadt bis 2030 autofrei zu machen – vielleicht soll es sogar noch schneller gehen. Bei einer Diskussionsrunde der FDP im Rathaus mit Vertretern von Handel, Gewerbe und Verkehrsinitiativen wurde am Freitagabend deutlich: Eigentlich wünschen sich alle weniger Autoverkehr. Wenn es aber konkret wird, werden die Kontroversen deutlich.

Autofreie City – aber mit Autos

Am eindringlichsten warnte Kaufleute-Vertreter Martin Prenzler vor dem unscharfen Schlagwort der autofreien Innenstadt. Es werde in der City auch nach 2030 Autos etwa von Anwohnern und Lieferwagen geben. Man müsse endlich konkret diskutieren, wie Mobilität künftig so organisiert werden solle, dass Menschen aus dem Umland komfortabel auch ohne Auto das Zentrum erreichen können. 8500 Parkplätze gebe es in den Hoch- und Tiefgaragen der City, aber nur etwa 1500 Stellplätze auf Park+Ride-Anlagen am Stadtrand. „Da sind riesige Investitionen nötig“, sagt Prenzler.

Hannover-City autofrei? Veranstaltung der FDP mit (v. r.) Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft, Eberhard Röhrig-van der Meer vom ADFC, Patrick Döring (FDP-Stadtverband), Moderator Christian Budde, Wilfried Engelke (FDP-Fraktion), Ralf Strobach von der Bürgerinitiative Umweltschutz und Christian Bebek von der IHK. Quelle: Conrad von Meding

Hannover sei mit Verkehrsinvestitionen etwa 15 Jahre im Rückstand. Wer nur von Autofreiheit rede, ohne zu sagen, wie es gehen soll, betreibe Imageschädigung, weil irgendwann „Kunden aus Soltau eher nach Hamburg fahren, weil sie nicht wissen, ob sie Hannover noch erreichen“. Das gefährde nicht zuletzt die Steuereinnahmen der Stadt. Deshalb müssten gemeinsam statt gegeneinander Lösungen entwickelt werden.

Sechs Parkhäuser wertlos?

FDP-Stadtchef Patrick Döring fand, dass man Investitionen voriger Generationen nicht einfach vernichten dürfe. Die sechs großen Parkhäuser in der Stadt würden bei Autofreiheit quasi wertlos. Döring machte den Konflikt konkret. Wenn, wie von Onay im Wahlkampf gefordert, alles innerhalb des Cityrings autofrei werden solle, „dann wird Deutschlands meistfrequentierter Bahnknoten mit dem Auto nicht mehr erreichbar sein“. Es sei kein Zeichen von Gastfreundschaft einer Stadt, „wenn Menschen Hunderte Meter laufen müssen, um von Verwandten abgeholt zu werden“. Mindestens von einer Seite müsse der Hauptbahnhof erreichbar bleiben.

Keine Autos auf dem Ernst-August-Platz?

Sofort hakte Fahradlobbyist Eberhard Röhrig-van der Meer nach. Es sei ja „ein Fortschritt“, wenn für die FDP akzeptabel sei, dass der Bahnhof nur noch von einer Seite mit Autos erreichbar sein könne: „Im Moment parken Autos auch davor.“ Auf die Nachfrage des Moderators aber, ob man das ändern wolle, wichen alle aus. Prenzler sagte, ihn störten vor allem die massenweise abgestellten Räder („Fahrradbollwerke“) auf dem Ernst-August-Platz.

Christian Bebek von der IHK warnte davor, Autoverkehr zu verteufeln: „Ich finde etwa den Opernplatz nicht unattraktiver wegen des Autoverkehrs“, für Händler, Ärzte, Anwälte und andere Geschäftsleute aber stelle die Androhung, dort Autos auszusperren, „eine Bedrohung“ dar. Ralf Strohbach von der Bürgerinitiative Umweltschutz wies darauf hin, dass das Auto „eine tolle Erfindung, aber mit großen Nachteilen“ sei: „Es macht Lärm, Abgase und verbraucht sehr viel Platz, der wertvoll ist in einer Stadt.“ Hannovers Problem sei, dass viel zu lange auf eine autozentrierte Mobilität gesetzt wurde, während in anderen Metropolen längst umgesteuert wurde.

„Einfahrt verboten-Schilder am Cityring wird es nicht geben“

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke, der im Rat ein Mehrheitsbündnis mit SPD und Grünen organisiert, versprach, dass die autofreie Innenstadt nicht über Nacht komme. „Es wird kein einfaches Aufstellen von Einfahrt-verboten-Schildern am Cityring geben.“ Es sei aber gut, dass nun zumindest die Diskussionen um das Thema konkreter würden.

Von Conrad von Meding