Hannover

Dienstagmorgen bildeten sich vor den Apotheken in Hannover Warteschlangen: An diesem Tag startet die Ausgabe von kostenlosen FFP-2-Schutzmasken für Ältere und andere Angehörige von Risikogruppen.

Kostenlose FFP-2-Masken in Hannover : Erste Warteschlangen

Wartende Menschen standen bereits um 8.30 Uhr vor der Apotheke am Ring in der Isernhagener Straße, ebenso vor der Apotheke am Moltkeplatz. Das Team der Marien-Apotheke in Hannovers Marienstraße hat rückwärtig zur Dieterichsstraße ein kleines Pavillonzelt aufgebaut, unter dem die Masken abgegeben werden. So erfolgt die Ausgabe an der Frischluft. Auch dort gab es Warteschlangen, aber sie hielten sich in Grenzen, und die Menschen achteten gut auf Abstand.

Abgabe im Freien: FFP-2-Maskenausgabe an der Marien-Apotheke an Hannovers Marienstraße. Quelle: Inga Schönfeldt

Wibke Goergens und ihre Kollegin Henriette Dzuiba von der Marien-Apotheke verteilten zunächst Formulare an die wartenden Menschen. Darauf müssen diese angeben, ob sie die Masken für sich selbst oder eine andere Person abholen. Ebenso wird darauf abgefragt, ob sie älter als 60 Jahren sind oder eine Vorerkrankung haben, die zum Abholen der Maske berechtigt.

„Wir können es nicht prüfen und müssen hoffen, dass sie ehrlich sind und nicht bei verschiedenen Apotheken welche abholen“, sagt Goergens. Um die 1500 Masken sind in der Marien-Apotheke momentan vorrätig, weitere Bestellungen sollen in den nächsten Tagen ankommen. „Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Menschen heute noch kommen werden“, ergänzte sie.

An anderen Stellen wurden die Menschen allerdings enttäuscht: An einer Apotheke in der Fußgängerzone in Hannover hingen Schilder, dass noch keine Lieferung eingetroffen sei.

Masken für 27 Millionen Menschen

Insgesamt sollen rund 27 Millionen Menschen in den Genuss kostenloser FFP-2-Masken kommen. Die Verteilung von zunächst jeweils drei Masken hat am Dienstag (15. Dezember) begonnen. Logistisch sei dies eine Herkulesaufgabe, hieß es bei der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. „Wir Apotheker geben unser Bestes und appellieren an unsere Patienten, etwas Geduld zu haben und nicht alle am ersten Tag die Apotheken zu stürmen“, sagt Präsident Friedemann Schmidt. Man solle möglichst in die Stammapotheke gehen.

Diese Menschen erhalten kostenlose FFP-2-Masken

Als Schutz für Menschen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe hat der Bund die Ausgabe der Masken für diesen Winter beschlossen. Im ersten Schritt sollen über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke holen können. Zum Abholen ist dann noch Zeit bis zum 31. Dezember.

Ab Januar mehr Masken

Im zweiten Schritt können diese Menschen ab 1. Januar weitere zwölf Masken erhalten. Dafür sollen sie von der Krankenkasse Coupons für zweimal je sechs FFP2-Masken bekommen – vorgesehen ist dafür dann ein Eigenanteil von jeweils 2 Euro für je sechs Masken. Den Bund kostet die Aktion insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro. FFP2-Masken filtern Partikel besonders wirksam aus der ein- oder ausgeatmeten Atemluft, sie bieten allerdings auch keinen 100-prozentigen Schutz.

Kritik an Verteilaktion von der Caritas

Der Caritas-Verband erklärte, die Masken-Verteilung sei sicher gut gemeint, schieße aber übers Ziel hinaus. „Menschen mit gutem Einkommen brauchen diese Unterstützung nicht“, sagte Präsident Peter Neher. „Die Abgabe von Masken sollte sich auf die beschränken, die sich keine gut schützenden Masken leisten können.“

Wo gibt es FFP-2-Masken für alle?

Wer keine Gratis-Maske erhält, kann sie kaufen. Im Internet gibt es geprüfte und zertifizierte FFP-2-Masken im Zehnerpack bereits für weniger als drei Euro pro Stück. Inzwischen werden sie vielfach auch in Apotheken und anderen Geschäften angeboten. Kunden sollten aber dringend darauf achten, dass die Produkte Prüfsiegel tragen. FFP-2-Masken halten rund 94 Prozent der Viren ab und gelten daher als guter Alltagsschutz. Man sollte sich nach etwa vierstündigem Tragen für rund acht Stunden trocknen – dann können sie weiterverwendet werden.

Von Conrad von Meding, Tobias Morchner und Inga Schönfeldt