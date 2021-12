Hannover

Mit dem Inkrafttreten der Corona-Warnstufe 2 am Mittwoch (1. Dezember) müssen sich nicht nur Geimpfte und Genesene vor fast allen Aktivitäten zusätzlich testen lassen. Und es gelten jetzt auch Verschärfungen bei der Maskenpflicht. Was Sie dabei beachten müssen, lesen Sie hier:

Wo brauche ich jetzt eine FFP2-Maske?

Die Maskenpflicht ist umfassend. Das heißt: Eigentlich gilt sie überall dort, wo Menschen zusammenkommen.

Zum Beispiel auch bei privaten Treffen oder Zusammenkünften mit mehr als 15 Personen. Dort muss sie mindestens bis zum Sitzplatz getragen werden.

Gleiches gilt für Restaurants und Gaststätten.

In Clubs und Diskotheken muss eine FFP2-Maske auch beim Sitzen getragen werden.

Ebenso auf Weihnachtsmärkten.

Bei körpernahen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Friseuren oder Kosmetikerinnen muss die Maske dauerhaft getragen werden.

Beim Sport kann die Maske beim Sporttreiben abgenommen werden. Aber zum Beispiel das Aufbauen von Tischtennisplatten ist nur mit FFP2-Schutz erlaubt.

In Kinos, Theatern, Zoos und Freizeitparks und bei Großveranstaltungen gilt eine generelle FFP2-Maskenpflicht im Innenbereich, ebenso in Hotels.

Welche Ausnahmen gibt es?

In Bussen und Bahnen gibt es eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken. Das heißt, dort sind neben OP-Masken auch FFP2-Masken erlaubt. Laut Gesundheitsministerium in Hannover geht die Regelung auf das Infektionsschutzgesetz des Bundes zurück. Und die Üstra sieht keinen Anlass, an der Regelung etwas zu ändern. „Wir setzen das um, was der Gesetzgeber von uns verlangt“, sagt Sprecher Udo Iwannek.

Und was gilt im Einzelhandel?

Auch dort ist lediglich die Benutzung medizinischer Masken vorgeschrieben. Also entweder FFP2-oder OP-Maske.

Wie ist die Regelung für Kinder und Jugendliche?

Die FFP2-Maskenpflicht gilt für Kinder und Jugendliche nicht. Für 14- bis 17-Jährige ist es ausreichend, eine sogenannte OP-Maske zu tragen. Für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren reicht eine Stoffmaske, die oft besser passt. Und Kinder unter sechs Jahren brauchen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Wie unterscheiden sich OP- und FFP2-Masken voneinander?

Die meist grünen oder blauen OP-Masken gehören zu den medizinischen Gesichtsmasken, die üblicherweise als Mundschutz in Arztpraxen oder in Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Sie haben aber Nachteile: OP-Masken bieten einen geringen Eigenschutz, schützen aber andere vor Tröpfchen, weniger vor Aerosolen. Die Experten empfehlen, die Masken nach jedem Gebrauch zu wechseln, benutzte Masken gehören in den Hausmüll.

Die FFP2-Maske war vor Corona als sogenannte Atemschutzmaske bei staubigen Tätigkeiten im Handwerk bekannt. Sie hat laut Bundesgesundheitsministerium eine deutlich größere Schutzwirkung als Stoffmasken oder OP-Masken. Das hängt mit der höheren Anzahl und Vielfalt verschiedener Filterschichten zusammen. FFP2-Masken halten nicht nur Tröpfchen, sondern auch Aerosole, Rauch oder Feinstaub aus der Atemluft fern und schützen den Träger selbst, aber auch die Personen im näheren Umfeld. Die Filterleistung einer zertifizierten FFP2-Maske liegt bei mindestens 94 Prozent – vorausgesetzt, sie sitzt richtig. Der Sitz ist dann gut, wenn sich die Maske beim Einatmen zusammenzieht.

Ist es erlaubt, die Nase freizulassen?

Ganz klar: Nein. Die Maske, egal ob FFP2-Maske oder OP-Maske, muss Mund und Nase bedecken. Vielen fällt das Atmen leichter, wenn sie die Nase unbedeckt lassen. Aber so verfehlt die Schutzmaske ihren Zweck. Ohne Nasenbedeckung werden Aerosole leichter eingeatmet und leichter in die Umgebung verteilt.

Ich habe noch schöne selbst genähte Stoffmasken. Kann ich die benutzen?

Die Stoffmasken waren ein Notbehelf zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr. Damals waren sowohl OP-Masken als auch medizinische Masken Mangelware. Allerdings ist die Schutzwirkung für den Träger und die Menschen in seiner Umgebung deutlich geringer. Deshalb sind Stoffmasken nicht mehr erlaubt.

Von Mathias Klein