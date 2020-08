Hannover

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Nudisten: Der nackte Mann soll am Sonntag auf der FKK-Wiese am Siebenmeterteich in der Döhrener Masch in Hannover zwei junge Frauen belästigt haben. Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, schlug der etwa 60-jährige Mann den 25 und 26 Jahre alten Ausflüglerinnen vor, ihm bei exhibitionistischen Handlungen zuzusehen. Wegen dieser strafbaren Form von Belästigung hat die Polizei nun Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.

Mann will sich vor den Augen der Frauen unsittlich berühren

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Frauen am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr bereits wieder bekleidet auf der Wiese des FKK-Teiches gesessen haben. Es kam nach ihren Aussagen ein nackter Mann aus einem Gebüsch. Laut Polizei soll dieser dann versucht haben, die beiden Frauen in ein Gespräch zu verwickeln. Als er schließlich ankündigte, vor deren Augen an sich selbst sexuelle Handlungen durchzuführen, verließen die Frauen die Wiese und erstatteten einen Tag später im Polizeikommissariat Limmer Anzeige gegen den Mann.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben können: Er ist etwa 60 Jahre alt, hat ein rundes Gesicht, einen leichten Bauchansatz, graue Haare und sprach Hochdeutsch. Hinweise werden unter Telefon (0511) 1093920 entgegengenommen.

