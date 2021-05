Hannover

Es lässt sich nicht mehr ändern: 103 Beschäftigte werden mit der Schließung des Real-Markts in Linden ihre Jobs verlieren. Sie sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Das ist bitter für die Betroffenen, zumal viele dort schon seit Langem arbeiten. Wer öfter in dem Markt eingekauft hat, weiß, dass die Angestellten zu ihren Kundinnen und Kunden oftmals ein deutlich engeres Verhältnis hatten, als das in großen Lebensmittelmärkten üblich ist. Doch der deutlich angestaubte Charme des SB-Warenhauses aus dem Jahr 1969 hatte im Zuge der Zerschlagung der Handelskette Real wirtschaftlich keine Chance mehr. Für den Kaufland-Konzern und weitere Interessenten, die andere Real-Filialen übernommen haben, war das arg in die Jahre gekommene Gebäude an der Davenstedter Straße nicht mehr attraktiv.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keiner will eine Einzelhandelsruine

Dass es nun einen Investor gibt, der schon Monate vor der Schließung Perspektiven für den Standort aufzeigt, ist vor diesem Hintergrund eine gute Nachricht. Eine Einzelhandelsruine mitten im Lindener Gewerbegebiet will niemand. Noch hat der neue Geldgeber nicht viel von seinen Plänen durchblicken lassen. Er sucht bereits Gespräche mit der Stadt und will auch die weiteren auf dem Gelände ansässigen Läden und Gastronomiebetriebe einbinden. Fest steht: Die dortigen Immobilien brauchen dringend eine Modernisierung. Gelingt sie, werden die Lindener dort auch weiterhin einkaufen.

Von Juliane Kaune