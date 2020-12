Hannover

Das landesweite Böllerverbot war zunächst am vergangenen Mittwoch mit der neuen Corona-Verordnung in Kraft getreten und sollte bis zum 10. Januar gelten. Ein derart umfassendes Verbot sei als Infektionsschutzmaßnahme aber nicht notwendig, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Gerichts. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern bleibt deutschlandweit dennoch untersagt. Eine entsprechende Änderung der Sprengstoffverordnung beschloss der Bundesrat am Freitag auf Bitten der Bundesregierung.

Die Entscheidung der Lüneburger Richter hat in den sozialen Medien ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Auf der HAZ-Facebook-Seite diskutieren Nutzer das Thema kontrovers. Die Kommentare reichen von Zustimmung bis Unverständnis.

„Was spricht dagegen, ein wenig zu böllern?“

Facebook-Nutzer Ronny Wiedenroth beispielsweise findet das Gerichtsurteil richtig. Er sagt, es sollte jeder für sich entscheiden: „Fehlt nur noch ein Alkoholverbot daheim zu Silvester das wäre das i-Tüpfelchen der Regierung. Silvester ist nun mal Feuerwerk, es hat Tradition.“ Jeder könne in seinem Garten machen, was er wolle.

Ähnlich sieht es auch Marcel Giel und schreibt: „Es wird niemand gezwungen, auch wenn es mal kein Verbot gibt. Denke, die Bürger sollten mündig genug sein, das selbst entscheiden zu können.“ Facebook-Nutzerin Marion Blubb argumentiert genau so: „Wieso regen sich einige so auf? Ist doch ganz einfach: Die, die sich an die Tradition halten möchten, machen das. Und die es unmöglich finden, verschanzen sich ins Bett und schlafen mit Ohrstöpsel in den Ohren.“ Und können Krankenhäuser durch den Verzicht auf Böllerei entlastet werden? Dazu Marion Blubb: „Sooo viele Verletzte gibt es auch nicht jährlich.“

Enrico Schieck schreibt in seinem ausführlichen Kommentar von einer „never ending Story“. Ja, das Gesundheitssystem komme langsam an seine Grenzen, so Schieck. Und ja, es werde immer Leute geben, die gegen das Böllern oder dafür seien. „Leider ist es so, dass Deutschland immer mehr gespalten wird“, findet der Facebook-Nutzer. „Was spricht dagegen, mit Vernunft, ein wenig zu böllern? Und was heißt schon Verzicht? Ich denke, dass viele Menschen Beschränkungen akzeptieren, aber es gibt nun auch mal Menschen, die ihre Stimme erheben.“ Er jedenfalls werde mit seiner Familie „die ein oder andere Rakete zünden“.

Und auch Meike Held hat ihre Kinder im Blick, die sich darüber freuten, ein bisschen Jugendfeuerwerk abbrennen zu dürfen. „Machen wir ja nicht im Rudel, sondern privat in unseren Garten ohne Kontakt zu anderen“, ergänzt die Mutter mit Blick auf den Infektionsschutz, der ja eigentlich Grund für das Böllerverbot des Landes war.

Unverständnis mit Blick auf Krankenhäuser und Notaufnahmen

Auf der anderen Seite de Argumentation stehen Facebook-Nutzer, die das Lüneburger Urteil nicht verstehen können. Henriette Habitz beispielsweise fragt: „Warum muss das in diesem Jahr von einem Gericht gekippt werden?“ Kliniken in Deutschland seien an oder über der Belastungsgrenze, in den ersten Bundesländern sei von Triage die Rede, und jedes Jahr landeten an Silvester Menschen wegen unsachgemäßen Gebrauchs von Feuerwerkskörpern in Notaufnahmen. „Muss das dieses Jahr wirklich sein?“, ergänzt Habitz. „Ich verstehe die Idiotie mancher Menschen nicht, die ernsthaft gegen ein solches Verbot klagen. Unfassbar!“

Auch Christina Bischof hat die Krankenhäuser und Notaufnahmen im Blick. Sie sagt: „Ich finde es doch irgendwie makaber. Draußen wird geböllert und Raketen gezündet (wer welche hat). Und in den Krankenhäusern hoffen bzw. kämpfen Leute gegen den Tod.“ Ihre Familie werde kein Feuerwerk zünden. „Wir werden zusammen sein, Spaß haben und hoffen das 2021 besser wird.“ Facebook-Nutzerin Svenja Reimer denkt genau so: „Wieso muss eigentlich alles dieses Jahr vor Gericht gezogen werden? Habt ihr so viel Langeweile, dass ihr anderen das Leben schwer machen müsst? Könnt ihr nicht einmal auf etwas verzichten, was sowieso unnötig ist?“

Auch Irina Droste unterstützt diesen Gedanken. Sie findet es „unfassbar rücksichtslos und infantil“ in dieser Zeit auf ein Feuerwerk bestehen zu wollen. „Es geht darum, dieses Jahr mal darauf zu verzichten, um Krankenhäuser, Pfleger und Ärzte zu entlasten etc. Wieso ist das so schwer, für andere zurückzustecken?“ Und Manfred Knieriem hadert nicht nur mit der Entscheidung der Richter, sondern auch mit der Haltung einige Mitbürger: „Ich liebe diese Konsequenz mancher Gerichte. Wie kann man die Frechheit besitzen, dagegen zu klagen. Einfach unfassbar.“

Kommentar: „Sehr gut, die Gewaltenteilung funktioniert“

Einige Kommentatoren fragen sich aber auch, warum es überhaupt wieder dazu kommen musste, dass ein Gericht eine Verordnung des Landes kippt. So findet Fredo Streiter: „Das eigentlich Tragische ist, dass die Politik scheinbar nicht das nötige Fachpersonal hat, um Gesetze zu erlassen, die vor Gericht standhalten.“ Und Facebook-Nutzer Michael Schäfer schreibt: „Eine rechtssichere Möglichkeit wäre vermutlich eine Ausgangssperre ab 22 Uhr gewesen. Und so ganz am Rande, nur sehr wenige Bundesländer haben ein derartiges Verbot versucht.“

Streiter begrüßt allerdings die aktuelle Entwicklung: „Der Staat hat gewisse Grenzen nicht zu überschreiten, egal wie gut die Absichten sind. Sich dagegen zu wehren, ist meines Erachtens völlig in Ordnung. Es ist erschreckend wie immer mehr die Ansicht dass der Zweck die Mittel heiligt um sich greift.“ Und das betont auch Barbara Oehlmann: „Sehr gut und sehr wichtig: Die Gewaltenteilung funktioniert!“, schreibt sie in ihrem Kommentar.

