Hannover/Wedemark

Ralf Springhetti hatte natürlich von dem Mangel gehört, nur dachte er, sein Betrieb bliebe verschont. Im Handwerk fehlt es an Fachkräften, doch Springhetti hatte ja, was seine Bäckerei brauchte: Fachkräfte. Dann kündigte eine Konditorin. Vier Tage später sagte der Bäcker, er werde bald gehen. „Das kam aus heiteren Himmel“, erzählt der 55-jährige Inhaber. War er sauer auf seine Angestellten, dass sie nicht früher Hinweise auf ihren Absprung gaben? Springhetti sagt diplomatisch, die Wahl seines Arbeitsplatzes stehe jedem frei, um doch festzustellen: „Ich fand die Zeit schon etwas sehr kurz.“

Jetzt ist der traditionsreiche Betrieb, seit 1932 im Wedemarker Ortsteil Elze/Bennemühlen etabliert, geschlossen. Für immer. Ralf Springhetti fand keine neuen Mitarbeiter. Der Mangel hatte ihn kalt erwischt. Und er war nicht überrascht, als ihm Arbeitsvermittler keine Hoffnungen auf neues Personal machten. Er wisse ja um die Arbeitszeiten in der Branche.

Anette und Ralf Springhetti freuen sich über dieses Bild, das ein Junge aus dem Dorf für sie zum Abschied gemalt hat. Und: Den Kirschkuchen, der hier so lange gebacken wurde, haben Kinder schon vor 40 Jahren gern gegessen. Quelle: Ursula Kallenbach

Zuletzt stand er zusammen mit seinem letzten Mann in der Backstube, von ein Uhr nachts bis neun Uhr morgens. Am vergangenen Sonntag öffnete das Geschäft zum letzten Mal, von 8 bis 11 Uhr ging Backwerk über den Tresen. Seitdem bleibt der Steinbackofen kalt, und Grundschulen und Gaststätten, Heime und Pensionen und natürlich 3000 Einwohner im Ort müssen sich einen neuen Lieferanten suchen. Springhettis letzter Bäcker sucht einen neuen Job, und sechs Mitarbeiterinnen vorne im Verkauf verlieren ebenfalls ihren Arbeitsplatz. Der Inhaber war nicht überrascht, als ihm Arbeitsvermittler wenig Aussichten machten, neue Bäcker zu finden. Die Kunden hätten ihm die Bude einrennen können, er hätte nicht genug Leute gehabt, um Torten, Brot und Brötchen herzustellen.

In der Arbeitsagentur wissen sie um die Situation des Berufs: schlechte Arbeitszeiten, denen keine attraktive Bezahlung gegenübersteht. Im Juni 2019 waren 73 Bäcker und Konditoren arbeitslos gemeldet, 36 Betriebe suchten Mitarbeiter. Auf den ersten Blick dürften Bäckereien also beste Aussichten haben, neue Kräfte zu finden. Aber die Zahlen trügen, sagt Agentur-Sprecher Holger Habenicht: „Viele wollen nicht Bäcker bleiben, andere sind gesundheitlich eingeschränkt, manche warten auf freie Stellen in Großunternehmen.“

Es begann mit einer Insolvenz

Doch mit Glück, einer besonderen Idee, Geduld und Ausdauer kann man eine Krise meistern. Die Öko-Bäckerei „Lindenbackt!“ in Linden ist dafür ein Beispiel. Zehn Männer und Frauen gründeten eine Genossenschaft, um auf eigene Faust einen Betrieb zu führen, der ihren Vorstellungen entspricht. Die Geschichte begann mit einer Insolvenz: Die ehemalige Biobäckerei Doppelkorn ging pleite, wovon auch die Lindener Filiale Limmerstraße betroffen war. Doch der neue Eigentümer bekam Streit mit der Vermieterin. Sie wollte Menschen im Geschäft haben, die den Laden auf ökologische Weise führen, Handwerk eben, keine Fertigprodukte. Das war schon mal Glück.

Dann stellte sich heraus: Auch viele Kunden im Stadtteil wollten weiterhin in einer Biobäckerei einkaufen. Einige Doppelkorn-Mitarbeiter hatten während der Insolvenz drei Tage lang das Geschäft auf eigene Faust geführt. „Wir hatten die letzten Kröten zusammen geschmissen“, erinnert sich Vorstandsmitglied Johanna Kienitz. Man backte und verkaufte, „und die Leute rannten uns die Bude ein“. Könnte also sein, dass es auf Dauer eine gute Geschäftsidee wäre, den Verkaufsraum mit kleinem Café, Backstube im Hinterhaus und Büros eine Etage darüber zu pachten.

Bäcker Raik Lampert, Johanna Kienitz (l.) und Christiane Glowatzki (r.) haben die Krise als Chance verstanden und die Genossenschaft „Lindenbackt!“ gegründet. Quelle: Moritz Frankenberg

Zehn Männer und Frauen befassten sich also näher mit dem Gedanken, den Standort in eigener Verantwortung zu führen. Sieben von ihnen waren bereits bei Doppelkorn beschäftigt, Erfahrung in der Branche war also da. Vom ersten Treffen bis zur Eröffnung vor vier Monaten vergingen 580 Tage. Der Name „Lindenbackt!“ ist eine Solidaritätsadresse an den Stadtteil und die Kundschaft ums Eck, das Ausrufungszeichen demonstriert trotzig, dass es weitergeht. Täglich verkauft der Betrieb 300 Brötchen und etwas unter 150 Brote. Kienitz sagt, dass die Genossenschaft 20 Mitarbeitern Arbeit gibt, darunter sechs Vollzeitkräften. Weitere Anteile werden verkauft, ein Schein kostet 300 Euro.

Fünf Uhr morgens, „das ist eine humane Zeit“

Ein Mitarbeiter ist Raik Lampert, bald 35 Jahre alt und gelernter Bäcker, wie bereits sein Großvater. Es ist kurz nach elf Uhr morgens, er schleppt noch die letzten Säcke Mehl in die Backstube, gleich wird er sich umziehen und Feierabend machen. Die Bleche sind leer, die Ausrollmaschine für Blätterteig liegt still und sauber da. Im Gegensatz zu manch anderer Bäckerei beginnt sein Dienst hier morgens um fünf Uhr. „Das ist noch eine humane Zeit“, sagt Lampert. Er geht um 22 Uhr ins Bett. „Wenn ich um 1 Uhr nachts anfangen müsste, wäre ich fast schon wieder auf dem Sprung zur Arbeit.“ Dass sein Job nicht der attraktivste ist, hat er früher selbst erlebt. Bis zu zwölf Stunden Arbeit, und am Ende des Monats blieben 1000 Euro netto über, „sparen kann man da nichts mehr“.

Holger Habenicht in der Arbeitsagentur Hannover kennt diese Geschichten. Er hätte da einen Vorschlag an die Branche, um für genügend Berufsnachwuchs zu sorgen. Habenicht orientiert sich am marktwirtschaftlichen Gedanken, wonach im Preis steigt, was selten ist und begehrt. Sein Rat: „Ausbilden und tolle Konditionen bieten.“

Das verdienen Bäcker Der Tarifvertrag zwischen der Bäckerinnung Niedersachsen/ Bremen und der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten sieht für Bäcker und Konditoren gestaffelte Löhne vor. Vom 1. September 2019 an haben ausgebildete Bäcker und Konditoren im ersten Jahr ihrer Beschäftigung Anspruch auf einen Stundenlohn von 12,33 Euro. Der Betrag steigt vom vierten Beschäftigungsjahr an auf 13,64 Euro. Gesellen in leitender Stellung kommen auf 16,25 Euro Stundenlohn. Die im Tarifvertrag vereinbarte Arbeitszeit beträgt 37,5 Wochenstunden. Als Nachtarbeit gilt die Zeit von 22 bis 5 Uhr. 30 Prozent Zuschlag auf seinen Lohn bekommt, wer bis zu 65 Stunden Nachtarbeit absolviert hat, ab 66 Stunden beträgt der Zuschlag 50 Prozent. Zum 1. September werden auch die Ausbildungsentgelte angehoben. Sie steigen für Bäcker von 615 Euro monatlich im ersten Lehrjahr auf 820 Euro im dritten Ausbildungsjahr.

So trotzen Traditionsbetriebe in Hannover dem Fleischer- und Bäckersterben

Handwerk als Alternative zum Studium

Von Gunnar Menkens