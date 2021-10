Hannover

Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen der hannoverschen Kliniken überschreitet bislang noch nicht den Wert von 5 Prozent für eine Warnstufe. Die bundesdeutsche Kliniklandschaft schlägt allerdings bereits Alarm – es stehen vielerorts weniger Intensivbetten zur Verfügung als im Lockdown 2020/2021, da in der Zwischenzeit so viele Pflegende abgesprungen sind, dass einige Betten schlichtweg nicht betrieben werden können. Auch Krankenhäuser in der Region Hannover sind vereinzelt von dem Szenario betroffen.In Niedersachsen stehen theoretisch 2424 Intensivbetten zur Verfügung. Mit Stand 26. Oktober 2021 sind 84,8 Prozent davon belegt, der Anteil der Covid-Patienten in Intensivpflege liegt bei 4,1 Prozent (Vortag: 4,0). 

„Die Zahl der mit Beatmungsgeräten ausgestatteten Intensivbetten betrug vor der Pandemie mehr als 100“, erklärt Lennart Dreyer, Sprecher Klinikum Hannover (KRH), zu dem unter anderen das Klinikum Siloah und das Klinikum Nordstadt gehören. Im Zuge der ersten Corona-Wellen wurde diese Zahl mehr als verdoppelt. „Dabei handelt es sich um physisch vorhandene, in unseren Häusern aufgestellte und betreibbare Betten.“ Derzeit seien wieder nur so viele Intensivbetten belegt wie vor der Pandemie.

Insgesamt werden in den KRH-Kliniken derzeit 26 Covid-19-Patientinnen und -Patienten versorgt. „Auf unseren Intensivstationen liegen zehn Patienten, bei denen eine nachgewiesene Infektion oder der Verdacht auf eine Infektion vorliegt. Die Versorgungssituation ist insgesamt als gut beherrschbar zu bezeichnen“, sagt Dreyer.

Am Rand der Versorgungsmöglichkeiten

Sollte der Bedarf an Intensivversorgung wieder steigen, müssen keine Intensivbetten ungenutzt bleiben. „Wir würden dann zusätzliche Versorgungskapazitäten durch Verschiebung von Personal schaffen – ab einer gewissen Grenze allerdings mit Konsequenzen für die Versorgung im Non-Covid-Bereich“, sagt der KRH-Sprecher.

Bei hannoverschen Klinikverbund Diakovere indes stehen häufig weniger Betten als eigentlich auf dem Plan vorgesehen zur Verfügung, so dass die Intensivstationen im Friederikenstift und im Henriettenstift zuweilen an den Rand ihrer Versorgungsmöglichkeiten gelangen, sagt Sprecherin Maren Salberg. „Obwohl keine außergewöhnliche Fluktuation in den Teams festzustellen ist, spielen der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal, aber vor allem auch die wieder steigenden Zahlen an intensivpflichtigen Corona-Patienten eine Rolle.“ Derzeit liegen im Henriettenstift, wo es normalerweise zwölf Intensivbetten gibt, wieder vier beatmete Corona-Patienten. „Durch die notwendige Isolation dieser Patienten fallen allein aus räumlichen Kapazitätsgründen Betten weg. Durch gute Organisation und hohes Engagement des Personals ist es bislang nicht zu gravierenden Versorgungsengpässen gekommen.“

An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) herrscht in puncto Intensivbetten Routine. „Die Zahl der belegten Intensivbetten an der MHH ist seit 2019 konstant. Wir streben einen Ausbau der Intensivkapazitäten an“, sagt Prof. Frank Lammert, MHH-Vizepräsident und zuständig für das Ressort Krankenversorgung.

Mehr Bewerber an der Pflegeakademie

Wie andere Branchen leidet das Gesundheitswesen unter einem zunehmenden Fachkräftemangel. Dies gilt auch für das auf Intensiv- und Beatmungsstationen benötigte hoch qualifizierte Personal. „Unmittelbar mit Einsetzen der Pandemie haben wir uns auf einen Engpass – der nicht eingetreten ist – vorbereitet, indem wir Mitarbeitende aus anderen Bereichen qualifiziert und geschult haben, um im Notfall auch in Beatmungseinheiten eingesetzt werden zu können“, sagt KRH-Sprecher Dreyer. „Wir nehmen wahr, dass das Image der Pflege in der Öffentlichkeit positiver geworden ist. Als Beleg dienen die Bewerberzahlen an unserer KRH-Akademie, wo wir derzeit etwa 550 Pflegefachkräfte ausbilden“, betont Dreyer. Die Bewerberzahl habe sich zuletzt verdoppelt.

Von Susanna Bauch