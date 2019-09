Hannover

Die Zeiten, in denen junge Bewerber Unternehmen die Türen einliefen und um Ausbildungsplätze kämpften, sind vorbei. Diese Erfahrung haben in den vergangenen Jahren etliche Firmen gemacht. So hat sich die „Lange Nacht der Berufe“ in ihrem zwölften Jahr selbst verändert: Früher war sie eher ein Schnuppertag für Schüler und junge Menschen ohne Zukunftsidee, heute suchen bei der Veranstaltung im hannoverschen Rathaus die Unternehmen händeringend nach geeigneten Auszubildenden.

„Die klassischen Ausbildungen werden eher gemieden“, sagt Peter Waldbruck, Mitorganisator der Veranstaltung am Freitagabend. Und so suchen Sennheiser, die Bundeswehr, Banken und dutzende andere Firmen nach geeignetem Personal.

Doch es gibt Möglichkeiten, gegen den Fachkräftemangel anzugehen. Das zeigt etwa die Dachdeckerei Hanebutt aus Neustadt. Dort kümmert sich Kristina Schwarz als ein Scharnier zwischen Betrieb und Berufsschule um die 22 Azubis der Firma. Eine wichtige Aufgabe: Sie hilft dabei, Schulleistung zu verbessern und vermittelt bei Problemen. Außerdem geht sie zu Jobmessen wie der „Lange Nacht der Beruf“. Der Betrieb kommt zum Nachwuchs, nicht umgekehrt.

Dass es jemanden gibt, der sich um die Auszubildenden kümmert, halte die jungen Angestellten bei der Stange, sagt Schwarz. „Wer zu uns kommt, muss noch nicht alles können“, sagt sie, „aber er sollte es wollen.“

Schüler ziehen das Studium einer Ausbildung vor

Den Nachwuchs in Ausbildungsberufe zu locken, das ist auch bei der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ein Thema. Vom Elektroniker über Laboranten bis zu Logopäden – Jobs gibt es an der Hochschule einige. „Wir haben Probleme, geeignete Bewerber zu finden“, sagt Ausbildungsleiter Helge Weiß. Vor allem Abiturienten entscheiden sich selten für Ausbildungsberufe, und gehen lieber an die Universität, so Weiß.

Uni oder Ausbildung – vor dieser Entscheidung wird auch die 15-jährige Gymnasiastin Elma Pepic in ein paar Jahren stehen. Gerade schaut sie sich den Stand der Straßenbaufirma Strabag an. Dröhnende Maschinen und körperliche Arbeit – das kann sie sich für die Zeit nach der Schule gut vorstellen. „Nach dem Abi möchte ich nicht an die Uni und weiterlernen“, sagt sie. Diesen Satz würden wahrscheinlich viele Betriebe gerne öfter von jungen Menschen hören.

