Fachkräftemangel in Hannover - Personalnot in Rathaus? 2500 Mitarbeiter gehen in Ruhestand

In den nächsten zehn Jahren werden mehr als 2500 Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den Ruhestand gehen. Schon jetzt sucht die Stadt händeringend nach Fachkräften – 620 Stellen sind derzeit gar nicht besetzt. Der Personalrat hofft auf den neuen Oberbürgermeister, der im Oktober gewählt wird.