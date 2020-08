Hannover

Die Kulisse ist ein Traum. Die Sonne strahlt die Oper an, im Hintergrund fröhliche Kirmesmusik und ein Kettenkarussell, das sich um eine bunte Welt dreht. Diesen besonderen Laufsteg mitten in Hannovers Innenstadt haben sich Elia Greer, Romina Uliu und Michelle Sterling ausgesucht, um ihre Modekollektion „Streets of the hidden“ zu präsentieren. Gewissermaßen vor Laufpublikum, denn die Passanten vor der Oper gucken durchaus interessiert. Zu dem kreativen Quartett gehört eigentlich noch Lisa Völker, die allerdings gerade nicht in der Stadt sein kann.

Inspiration Asien

Die vier Frühjahrs-Absolventen der Fahmoda-Modeschule haben ihre Abschlussarbeiten im März noch ganz offiziell in der Orangerie Herrenhausen vorgestellt, sogar noch mit Publikum, als das wegen der Corona-Pandemie eigentlich schon gar nicht mehr üblich war. „Aber wir wollten noch eine ganz eigene Kollektion ohne den Schuldruck auf die Beine stellen“, begründet Elia Greer die Show vor der Oper.

Anzeige

Die Modedesigner haben sich von asiatischem Street-Style inspirieren lassen. „Wir möchten auch unsere Mode auf die Straßen bringen.“ In Asien, so der junge Kreative, würden sich die Menschen ganz bewusst anziehen, bevor sie ihr Haus verließen. „Bei uns geht ja leider ziemlich oft noch Jogginghose.“

Weitere HAZ+ Artikel

Der junge Modesigner Elia Greer setzt seine Models mit Blütenpracht und Nadelstreifenoptik in Szene. Quelle: Irving

Passanten und Einkaufsbummler blicken neugierig auf das bunte Trüppchen, das sich auf den Treppen zur Oper für Fotos positioniert. Ayse Togül und Réné Marx finden die modische Aktion cool. „Vermutlich könnten wir das meiste nicht unbedingt tragen, aber es ist toll, was sich die Leute für kreative Gedanken machen.“ Und Irene und Werner Markovic mögen es, beim Stadtbummel auch noch unterhalten zu werden. „Wir wussten nichts von den Schausteller-Buden und auch nichts von dem Laufsteg unter freiem Himmel. Beides hat uns positiv überrascht.“

Michelle Sterling mit ihren Models. Quelle: Villegas

Ihr Unterthema haben sich die drei Designer ganz individuell gesucht. Während sich Greer ausschließlich Frauenoutfits widmet, die Elemente und Material von klassischer Herrenmode umwidmen, liegt der Fokus bei Romina Uliu auf bühnenreifen Anzügen, die etwa Künstler für einen Auftritt in Szene setzen sollen. Sie arbeitet viel mit Ketten und Metallelementen, Farbe und Material machen scheinbar schlichte Schnitte imposanter.

Eleganz und Blütenpracht

Michelle Sterling setzt auf Eleganz – und nimmt sich zugleich koreanische Serienheldinnen zum Vorbild. Ihre Kollektion beinhaltet großräumige Karoblousons und Samtjacken sowie Hosenanzüge in Patchworkoptik.

Romina Uliu stellt ihre Mode in Hannover vor. Quelle: Villegas

Elia Greer und seine fünf Models ziehen schließlich weiter zu einer zweiten Präsentation in die Sophienstraße. Die Kreationen aus Satin, Plüsch oder Nadelstreifenstoffen sind in ihrer Farben- und Blütenpracht ein echter Hingucker in der sommerlichen City. Eltern und Oma sind denn auch mächtig stolz auf ihren Jungen. „Was der auf die Beine gestellt hat! Dabei konnte er anfangs nicht einmal eine Nähnadel halten“, sagt Oma Greer gerührt.

Eine kostenfreie Modenschau gibt es dann auch noch am Küchengarten in Linden, wo die drei Designer ihre Models ebenfalls über den Asphalt-Laufsteg schicken. Rund vier Monate haben sie an den phantasievollen Outfits gearbeitet, eine Bleibe für ihre Einzelstücke ist auch bereits in Sicht. „Wir stehen mit einem Laden in Linden in Verhandlung, der unsere Kollektionen präsentieren möchte", sagt Romina Uliu. Ein imposanter Karriereauftakt aber ist den Designern schon vor der Oper gelungen.

Von Susanna Bauch