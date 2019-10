Hannover

Die Polizei fahndet weiter nach dem Mann, der im Mai das Auto eines Mitarbeiters des Landeskriminalamts ( LKA) Niedersachsen aufgebrochen und aus dem Wagen brisante Akten und eine EC-Karte gestohlen hatte. Unmittelbar nach der Tat war der Verdächtige beim Geldabheben an einer Tankstelle gefilmt worden. Diese Fotos veröffentlichten die Ermittler im Juli. Doch bis heute hat sich kein einziger Zeuge gemeldet, der Hinweise zur Identität des Mannes geben kann.

Aus diesem Grund veröffentlicht das Landeskriminalamt die Fotos ein zweites Mal, um Zeugen zu finden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Gesuchte am 9. Mai zwischen von 15.40 Uhr und 17.50 Uhr auf dem Parkplatz des Kinderkrankenhauses Auf der Bult an der Janusz-Korczak-Allee das Fahrzeug des LKA-Mitarbeiters aufgebrochen. Dabei entwendete er private und dienstliche Unterlagen und eine EC-Karte. Mit der Karte hob er am gleichen Tag zwischen 15.50 Uhr und 15.53 Uhr an einem Automaten auf dem Gelände der Aral-Tankstelle an der Marienstraße in der Südstadt Bargeld ab. Die Videokameras auf dem Gelände filmten den Verdächtigen dabei. Der Aktendiebstahl hatte auch Landesinnenminister Boris Pistorius ( SPD) unter Druck gebracht.

Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er trug bei der Tat eine graue Baseball-Kappe, eine Sonnenbrille, eine schwarze Kapuzenjacke und darunter ein T-Shirt mit dem Aufdruck der Comic-Figur „Captain America“. Zudem trug er eine dunkle Jogginghose und graue Schuhe mit auffällig bläulichen Schnürsenkeln. Hinweise nimmt die Kripo unter (0511) 1 09 55 55.

