Hannover

Die Polizei in Thüringen vermutet zwei aus einem Heim in Schierschwende (Unstrut-Hainich-Kreis) entlaufene Jugendliche in Hannover oder Hildesheim und bittet um Hinweise. Wer die Jungs gesehen hat und Angaben zu deren Aufenthalt machen kann, möge sich unter der Telefonnummer (03601) 4510 bei der Polizei in Mülhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Danny Voges (16, links) und Jan Luca Reinhardt (15) werden seit Ende Juni vermisst Quelle: Polizei Thüringen

Der 16 Jahre alte Danny Voges ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und trägt mittelblonde, kurze Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem T-Shirt und Turnschuhen bekleidet.

Sein Kumpel Jan Luca Reinhard ist 15 Jahre alt, 1,85 Meter groß und sportlich. Er trägt ebenfalls dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war er am Tag seines Verschwindens mit einer schwarzen Adidas-Jacke, einer schwarzen Jogginghose und weißen Turnschuhen der Marke Nike.

Hinweise deuteten darauf hin, dass sich beide im Raum Hannover und Hildesheim aufhalten könnten.

Von Karl Doeleke