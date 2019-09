Hannover

Schneller Fahndungserfolg: Die Polizei hat am Montagnachmittag in Hannover-Kleefeld einen 28-jährigen Mann festgenommen, der unmittelbar zuvor in ein Einfamilienhaus am Genesiusweg eingebrochen war und dort einen Stoffbeutel mit ausländischen Geldscheinen und Münzen gestohlen hatte. Dieser Beutel wurde beim Ergreifen des Mannes auch in seiner Kleidung gefunden. Er legte bereits ein Geständnis ab und wurde von einem Richter in Untersuchungshaft geschickt.

Aufmerksamer Zeuge alarmiert die Polizei

Zu verdanken hatten die Ermittler ihren schnellen Fahndungserfolg einem aufmerksamen Zeugen: Ein 69-jähriger Mann hatte gegen 16 Uhr nahe seines Nachbargrundstücks zunächst zerspringendes Glas gehört und kurz danach auch am Haus der Nachbarn eine zerborstene Scheibe gesehen. In dem Gebäude hatte er laut Polizei außerdem einen fremden Mann beobachtet, der kurze Zeit später aus einem Fenster gestiegen und zu Fuß geflüchtet war. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte den gut beschriebenen Einbrecher schon kurze Zeit später an der nahe gelegenen Wallmodenstraße und nahm den Verdächtigen nach kurzer Verfolgung fest.

Von Ingo Rodriguez