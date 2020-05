Hannover

Seit Montag (25. Mai) ist der Fahrdienst Moia nach einer Corona-Unterbrechung wieder in Hamburg aktiv, wann und ob es in Hannover wieder losgeht, ist allerdings noch unklar. Man gehe schrittweise vor und betrachte Hamburg und Hannover getrennt voneinander, sagte Moia-Sprecher Christoph Ziegenmeyer am Dienstag auf Anfrage.

„ Hamburg ist Leuchtturmprojekt“

„ Hamburg ist unser Leuchtturmprojekt, wo wir schon immer eine ganz andere Nachfragesituation hatten“, berichtet der Sprecher. Moia wolle im Zuge der derzeit laufenden Lockerungen in der Corona-Krise mit der Wiederaufnahme des Fahrdienstes in Hamburg auch erste Erfahrungen für Hannover sammeln. „Über die weiteren Schritte in Hannover werden wir zu gegebener Zeit informieren“, sagte Ziegenmeyer.

Zu Gerüchten, Moia werde seinen Betrieb in Hannover gar nicht mehr aufnehmen, wollte sich der Sprecher nicht äußern. „Wir kommentieren keine Gerüchte“, betonte er.

Am 1. April komplett eingestellt

Moia hatte sein Angebot in Hannover und Hamburg zum 1. April komplett eingestellt. Für die insgesamt 900 Fahrer hatte das Unternehmen Kurzarbeit beantragt. Mitte März hatte sich Moia noch optimistisch gezeigt, den Betrieb trotz der steigenden Zahl von Corona-Infektionen weiterführen zu können. „In diesen besonderen Zeiten stehen wir euch weiterhin als verlässlicher Partner zur Seite“, war auf der Internetseite zu lesen. Die Fahrzeuge ermöglichten einen großen Abstand zwischen den Mitfahrern, den Beifahrersitz hatte das Unternehmen aber schon zu Beginn der Krise gesperrt.

Ende vergangenen Jahres hatte Moia optimistisch auf sein Engagement in Hannover geblickt. Im Dezember hatte das Unternehmen angekündigt, bis Ende dieses Jahres die Hälfte seiner Flotte auf Elektro umgestellt zu haben. Bis 2022 sollte die gesamte Flotte elektrifiziert sein. Um die Fahrzeuge zu laden und zu warten, hatte das Unternehmen angekündigt, eine Ladeinfrastruktur aufbauen.

In Hamburg hat Moia von Anfang an auf Elektrofahrzeuge gesetzt. Basismodell ist der E-Crafter von VW. In Hannover werden die rund 80 eingesetzten Bullis mit Benzinmotoren betrieben.

Von Mathias Klein