Hannover

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Audi-Fahrer, der am Wochenende am Aegidientorplatz eine Ampel umgefahren und beinahe eine Radfahrerin erfasst hat. Mehrere Zeugen hatten sich am späten Sonntagabend bei den Ermittlern gemeldet, dass der Audi S5 rasend schnell vom Friedrichswall in Richtung Marienstraße unterwegs war. Das beschädigte Auto wurde kurz darauf gefunden, vom Fahrer fehlt allerdings jede Spur.

Laut Polizei war der oder die Gesuchte gegen 22.30 Uhr nahe dem Torhaus beim Linksabbiegen ins Rutschen geraten. „Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab“, sagt Behördensprecher André Puiu. „Hier verfehlte er angeblich nur knapp eine unbekannte Radfahrerin.“ Im Anschluss rammte der Audi einen Ampelmast, setzte seine Fahrt allerdings noch bis in die Marienstraße fort – erst dort wurde das beschädigte Auto mit Peiner Kennzeichen in Höhe der Hausnummer 37 abgestellt. Der Fahrer konnte allerdings bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Radfahrerin soll sich bei der Polizei melden

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, möglicherweise hat sich der Unfallfahrer auch der Straßenverkehrsgefährdung schuldig gemacht. Deshalb bitten die Ermittler dringend um Zeugenhinweise. Auch die bis dato unbekannte Radfahrerin wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Diese sind erreichbar unter der Rufnummer (0511) 109 32 17.

Von Peer Hellerling