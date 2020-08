Hannover

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Donnerstag in Hannover-Kleefeld einen Jungen angefahren haben soll. Der Neunjährige war mit seinem Rad unterwegs, als der Unbekannte abbiegen wollte. Zwar hielt der Mann kurz an, um dem verletzten Kind zu helfen – stieg dann aber rasch wieder ein und fuhr davon.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr. Der Neunjährige kam aus der Spilckerstraße und wollte in die gegenüber gelegene Arensborgstraße radeln, weshalb er die Berckhusenstraße überqueren musste. Auf dem Gepäckträger saß noch ein gleichaltriger Junge.

Unfall mitten auf der Kreuzung

Zu dem Zeitpunkt kam ihnen ein grauer Mazda 2 mit hannöverschem Kennzeichen entgegen, der wiederum nach links auf die Berckhusenstraße abbiegen wollte. Mitten auf der Kreuzung stieß das Auto mit den beiden Schülern zusammen, die Vorfahrt hatten. Der Neunjährige am Lenker des Rads erlitt leichte Verletzungen.

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

„Der Fahrer hielt zunächst an, um dem Kind zu helfen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Allerdings sei der Mann dann ohne Austausch der Personalien wieder in seinen Mazda gestiegen und weggefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrerflucht gegen den Unbekannten. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (0511) 109 18 88 entgegen.

