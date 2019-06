Aus der Stadt Fahrgeschäfte Das sind die Neuheiten auf dem Schützenfest 2019 Das Virtual-Reality-Fahrgeschäft Dr. Archibald, ein Niedersachsendorf mit regionalen Produkten und mehr Nachhaltigkeit auf dem Festplatz: Das sind die Neuheiten auf dem Schützenfest 2019 in Hannover. Auch beim Sicherheitskonzept gibt es Änderungen.

Ein Highlight unter den Fahrgeschäften ist in diesem Jahr Dr. Archibald – Master of Time. In ihm kommt Virtual-Reality-Technologie zum Einsatz. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa