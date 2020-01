Südstadt

Auf dem gemalten Bild herrscht buntes Treiben vor dem Laden Fahrrad-Alex. Ein Polizist steht vor dem roten Pickup, der dem Geschäft für Transportzwecke dient. Hinter dem Auto lehnt der Ladenbesitzer Alexander Dettke, der seinerzeit mit Freunden das zehnjährige Jubiläum feierte. Das Bild war ein Geschenk eines Kunden. Vor fünf Jahren wurde der 30. Geschäftsgeburtstag gefeiert. In der Südstadt ist Fahrrad-Alex an der Alten Döhrener Straße bekannt und beliebt.

Die Karikatur war ein Geschenk zum zehnjährigen Jubiläum. Quelle: Lisa Eimermacher

35 Jahre lang betrieb Dettke den Laden. Er erinnert sich noch an die Geburtsstunde am 3. Dezember 1984. Die Geschäftseröffnung „hatte sich einfach so ergeben“, sagt Dettke. Früher waren die Räumlichkeiten nur halb so groß wie heute. Mit der Zeit sei Fahrrad-Alex zu einer Art „Institution in der Südstadt geworden“, erzählt er. Das sei unter anderem auf die kurzen Reparaturzeiten zurückzuführen. Aber zu sehr auf den Putz hauen möchte er nicht.

Treue Stammkunden

Über die Jahre sind dem Geschäft viele Stammkunden treu geblieben. Doch nun sei es Zeit für einen Neuanfang gewesen. Zum 31. Dezember hat Dettke den Laden in der Südstadt verkauft. Er möchte seine Arbeit bald auf eine Werkstatt mit Teileverkauf reduzieren. Dazu hat er vor, ein neues Geschäft in Döhren im Umkreis des Fiedeler Platz zu eröffnen, das er erst einmal alleine betreiben will. Ob er dort auch Fahrräder verkaufen wird, werde sich noch zeigen.

Noch ist offen, ob die Mitarbeiter vom neuen Betreiber übernommen werden. Den alten Namen „ Fahrrad Alex“ darf der neue Besitzer jedenfalls weiterführen. Wie er sein neues Geschäft in Döhren nennen wird, muss Dettke noch entscheiden. „Das wird wieder etwas Knackiges mit meinem Namen werden“, sagt er.

Der Abschied fällt nicht leicht: Ganze Generationen kauften bei Dettke ein und ließen ihre Räder von ihm reparieren. Zu sehen, wie die Kinder, die bei ihm einst ihre Fahrräder kauften, später ihren eigenen Nachwuchs in den Laden brachten, sei immer ein rührendes Erlebnis gewesen, erzählt der 61-Jährige. Für seine nächste Werkstatt wünscht er sich, „weiterhin so nette Kunden und eine schöne Zeit“ zu haben.

„Fahrrad Alex“ war 35 Jahre fest in der Südstadt etabliert. Quelle: Lisa Eimermacher

