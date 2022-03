Hannover

Die Lage auf dem Fahrradmarkt bleibt auch zu Beginn des dritten Jahres der Corona-Pandemie angespannt. Das macht sich auch bei den Händlern in Hannover bemerkbar. „Die Lage ist tendenziell sogar noch schwieriger geworden“, berichtet Holger Liebermann, Geschäftsführer des Radhauses Schauerte in der Südstadt. Viele Hersteller würden „überhaupt keine verbindlichen Liefertermine“ mehr nennen.

Bestellt werden müssten Fahrräder mit extrem langen Vorlaufzeiten. Kurzfristige Reaktionen auf die aktuelle Nachfrage seien kaum möglich. Früher sei es üblich gewesen, im Oktober für das nächste Jahr zu ordern. Das sei nicht mehr möglich. „Wir müssen jetzt schon anfangen mit der Planung für 2023 und sogar schon 2024“, erklärt Liebermann. Weil man jedoch nicht genau wisse, was dann tatsächlich benötigt werde, sei das „auch ein bisschen ein Glücksspiel“.

Komponenten für Kettenschaltungen kaum zu bekommen

Immerhin sei das Lager „aktuell gut gefüllt“. Es gibt also Fahrräder zu kaufen. „Aber wenn die Wunschfarbe nicht verfügbar ist, sollte man eine andere nehmen, wenn man nicht sehr lange auf das Fahrrad warten will“, rät Liebermann. Besonders groß seien die Engpässe bei E-Bikes. Und auch Komponenten für Kettenschaltungen seien kaum zu bekommen. Das liegt daran, dass wegen der Corona-Pandemie in einem großen Werk von Marktführer Shimano in Malaysia die Produktion über Monate stillstand.

Mangelware: Komponenten von Kettenschaltungen wie dieser Zahnkranz sind aktuell nur schwierig zu bekommen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mit Lieferschwierigkeiten hat auch das Fahrradkontor in der List zu kämpfen. Von einer „ganz schwierigen Situation“ berichtet Geschäftsführerin Susanne Dörr. Teilweise gebe es für Fahrräder, die man im März 2021 bestellt habe, „noch immer keinen Liefertermin“. Man müsse davon ausgehen, dass es anderthalb Jahre dauere, bis das Wunschrad geliefert werden könne. „Es gibt aber auch Fälle, da geht es schneller“, macht Dörr Hoffnung.

E-Bikes: Bei manchen Modellen bis zu drei Jahre Wartezeit

Auch sie sieht „ein echtes Problem“ vor allem bei E-Bikes, wo man bis zu drei Jahre auf bestimmte Modelle warten müsse. Eine erhöhte Nachfrage treffe auf ein knappes Angebot. Das mache sich auch bei den Preisen bemerkbar. „Diese ändern sich teilweise täglich“, erzählt Dörr. Das liege auch daran, dass zum Beispiel Stahl und Aluminium teurer geworden seien. Auch die Geschäftsführerin des Fahrradkontors hat festgestellt, dass es aktuell besonders schwierig ist, Teile für Kettenschaltungen zu bekommen.

Im Trend: Susanne Dörr vom Fahrradkontor in der List setzt auf Gravelbikes, die aktuell gut nachgefragt werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die zum Teil monatelangen Lockdowns in Fernost hatten gravierende Folgen für den Fahrradmarkt“, erklärt Florian Böhme, Geschäftsführer von Keha Sport am Steintor. Die daraus folgenden Lieferschwierigkeiten bei Shimano und anderen Herstellern hätten sich noch mehr ausgewirkt als die zwischenzeitliche Blockade des Suezkanals im März 2021, wo nach einer Havarie Hunderte Schiffe ihre Fahrt nicht fortsetzen konnten. Auf diesen befanden sich auch zahlreiche Container mit Fahrradkomponenten.

Verkaufte Räder fast dreimal so teuer wie vor zehn Jahren Die massiv gestiegenen Preise für Benzin und Diesel bereiten längst nicht allen Branchen großes Kopfzerbrechen. „Der russische Krieg gegen die Ukraine wird aufgrund der entstandenen Energieknappheit und steigenden Mobilitätskosten viele Menschen zusätzlich motivieren, häufiger auf das Fahrrad zu steigen“, teilt der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) mit, in dem sich die meisten deutschen Fahrradhersteller zusammengeschlossen haben. Das Jahr 2021 wertet dieser als „großen Erfolg“ – obwohl man noch mehr Fahrräder hätte verkaufen können, wenn viele Waren und Komponenten für Fahrräder nicht so knapp gewesen wären. Die Zahl der verkauften Pedelecs ist im Vergleich zu 2020 von 1,95 auf 2 Millionen gestiegen. Gleichzeitig sank die Zahl der verkauften Fahrräder ohne Elektro-Unterstützung von 3,09 auf 2,7 Millionen Stück. Unter dem Strich nahm damit die Zahl der verkauften Räder von 5,04 Millionen auf 4,7 Millionen ab. Laut ZIV wurden damit jedoch die Werte aus der Zeit vor der Corona-Pandemie erneut übertroffen. Das Jahr 2020 habe zu einem Sprung auf „ein neues Level“ geführt. Für den Rückgang machte der Verband „massiv gestörte Lieferketten und Lieferschwierigkeiten“ verantwortlich. „Die Industrie hätte ein noch deutlich besseres Ergebnis erzielen können, wenn dringend benötigte Teile besser verfügbar gewesen wären“, berichtet der ZIV. Der durchschnittliche Verkaufspreis der Fahrräder lag laut dem Verband bei 1395 Euro. Innerhalb eines Jahrzehnts habe sich dieser „Wert fast verdreifacht“. Der Anstieg erkläre sich „im Wesentlichen durch den stetig wachsenden Marktanteil von Pedelecs“. Dieser liege bei mittlerweile 43 Prozent und werde „in den nächsten Jahren weiter steigen“, prognostiziert der ZIV.

Was jetzt produziert wird, ist schon längst verkauft

Die Hersteller verlangten, dass man deutlich früher ordere, als das in der Vergangenheit üblich war. „Wir wissen nicht genau, was wir 2022 brauchen, müssen aber schon für 2023 bestellen“, sagt Böhme. „Weltweit“ sei die Nachfrage nach Fahrrädern gestiegen. Was jetzt produziert werde, sei „schon längst verkauft“. Die aktuelle Situation führe dazu, dass es „kurzfristig nur das gibt, was wir schon eingekauft haben“, erklärt der Keha Sport-Geschäftsführer. Zu haben sei „vielleicht nicht das Wunschrad. Aber es gibt durchaus Fahrräder zu kaufen“.

Bei Keha Sport haben sie sich unter anderem gut mit Gravelbikes eingedeckt, einer Mischung aus Rennrad und Crossrad, die sowohl auf Asphalt als auch auf Feldwegen gut rollt. Auch das Radhaus Schauerte und das Fahrradkontor setzen auf diesen Trend.

Von Christian Bohnenkamp