Über ein öffentliches Fahrradverleihsystem in Hannover ist lange folgenlos diskutiert worden. Seit Donnerstag, 10.30 Uhr, gibt es nun eines – allerdings nicht durch die Stadt, sondern den Großraum Verkehr Hannover (GVH). Der kooperiert mit dem Bikesharing-Anbieter „Nextbike“ aus Leipzig und erhofft sich davon förderliche Auswirkungen auch auf den Bus- und Bahnverkehr. „Wir erweitern unseren Leistungskatalog mit einem zuverlässigen Partner, der ein ökologisches Konzept verfolgt“, sagt Ulf-Birger Franz, Geschäftsführer des GVH und gleichzeitig Verkehrsdezernent der für den Nahverkehr zuständigen Region Hannover.

Kooperation mit dem Marktführer

„Nextbike“ ist Marktführer beim Bikesharing und bereits in 60 Städten in Deutschland sowie in 25 Ländern weltweit aktiv. Hannover zählt seit 2011 zu den Standorten. Bisher haben die Leipziger mit dem Getränkelieferanten Durstexpress zusammengearbeitet, dessen Werbung die Räder trugen. Dieses wird jetzt durch das GVH-Logo und den Schriftzug „Sprintrad“ ersetzt. Unter diesem Namen firmiert das Leihangebot. Die Funktionsweise ähnelt der von E-Scooter-Anbietern. Buchung, Suche und Freigabe der Räder erfolgt per App (siehe Infokasten unten).

1000 Mieträder stehen zur Verfügung

In Hannover stehen für „Sprintrad“ zunächst 1000 Mietfahrräder zur Verfügung. „Es sind Stadträder mit Aluramen, Tiefeinstieg und Dreigangschaltung“, sagt Marco Weigert, bei „Nextbike“ zuständig für Geschäftsentwicklung und Strategie. Für den Fuhrpark in der Landeshauptstadt werde man 200 neue Exemplare anschaffen. „Alle unsere Räder werden in Deutschland montiert“, sagt Weigelt.

„Mit einem engmaschigen Netz aus Bus, Bahn und Fahrrad bietet der GVH eine wirkliche Alternative zum Auto“, sagt Weigert. Auf Strecken bis zu acht Kilometern sei das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel. Der GVH ist nicht der erste Kooperationspartner der Leipziger, die ähnliche Modelle beispielsweise schon mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg oder mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar aufgezogen haben. Dort sei es vor der Corona-Pandemie gelungen, die Abonnentenzahlen zu steigern.

Die Leihräder sind per App buchbar. Quelle: Samantha Franson

Grundsätzlich darf jeder mitmachen

Dieses Ziel verfolgt auch der GVH. Grundsätzlich steht „Sprintrad“ allen Interessenten offen, aber die aktuell rund 160.000 GVH-Abonnenten dürfen die Räder pro Fahrt 30 Minuten kostenlos nutzen. Gleiches gilt für Studentinnen und Studenten der Hochschulen in Hannover mit einer Semestercard sowie Besitzer und Besitzerinnen von Jobtickets. Regulär kostet die Nutzung einen Euro pro Viertelstunde. Wer 24 Stunden bucht, zahlt 15 Euro; der Monatstarif liegt mit 10 Euro noch darunter. Diese Preise gelten für GVH-Abonnenten, wie auch alle anderen Interessierten.

Pläne gibt es auch für Hannovers Umland

„Mit dem Ausbau der kombinierten Mobilität unterstützen wir das Ziel der Region einer Verkehrswende im Interesse des Klimaschutzes“, sagt Elke van Zadel, Vorstandsvorsitzende der Üstra. Dafür schießt der GVH laut Geschäftsführer Franz jährlich 300.000 Euro hinzu – vorerst. „Ziel ist es, längerfristig ,Sprintrad’ auch im Umland einzuführen“, kündigt er an. Darüber hinaus überlege man, auch E-Bikes und Lastenräder anzubieten. Darüber hinaus erhält der Verkehrsverband von „Nextbike“ anonymisierte Nutzerdaten und kann so nachvollziehen, wo das Angebot auf merkbare Resonanz stößt und welche Routen die Nutzer bevorzugen.

Sprintrad – so funktioniert es Wer das neue Angebot nutzen will, muss sich zunächst einmalig registrieren lassen. Abonnenten des Großraum Verkehr Hannover (GVH) müssen dies über die Internetseite www.sprintrad.de tun und dabei die Abonnentennummer eingeben, wenn sie in den Genuss der kostenfreien 30 Minuten pro Fahrt kommen wollen. Generell ist die Registrierung aber auch über die Nextbike-App möglich. Für die Räder gibt es sowohl feste als auch freie Standorte, die man entweder sucht oder mithilfe der App zuvor ortet. Die Räder sind mit einem Rahmenschloss am Hinterrad gesichert, das sich nach Buchung via App, über die Netzseite oder über die Telefonnummer (03 41) 39 28 39 65 mit Hilfe eines QR-Codes oder über die Fahrradnummer rund um die Uhr öffnen und auch wieder verschließen lässt. Stellplätze befinden sich zunächst in der City und den angrenzenden Stadtteilen, wobei es Tabubereiche wie etwa Friedhöfe gibt. Dabei hat sich Nextbike ein etwas ausgeklügeltes System ausgedacht. In blauen Zonen an ausgewählten Straßen sowie an festen Stationen ist die Rückgabe kostenlos. Dazu kommt eine flächendeckende pinke Zone, in der sie einen Euro kostet. Dafür verspricht Nextbike, die Räder ständig zu kontrollieren und im Bedarfsfall einzusammeln und zu reparieren. Eine Karte mit den festen Stellplätzen und den Zonen findet sich auf der Netzseite.

„Nextbike“ registriert in Hannover nach Angaben Weigelts derzeit Nutzerzahlen im mittleren fünfstelligen Bereich, wobei dazu jeder zählt, der einmal pro Jahr ein Fahrrad bucht. Konkurrenz gibt es durch den Elektroroller-Anbieter Lime, der seit Ende Mai auch Elektrofahrräder im Programm hat, sowie durch das Unternehmen „Call a Bike“ der Deutschen Bahn und die Firma Swapfiets.

Von Bernd Haase