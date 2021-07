Hannover

Seit gut zwei Jahren dürfen Einwohner in Hannover mitentscheiden, ob vor ihrem Haus Autoparkplätze reduziert und stattdessen Radbügel aufgestellt werden. Wenn auch die Stadt den Bedarf für mehr Fahrradstellflächen erkennt und es keine Alternative wie etwa Vorgärten gibt, haben die Autos das Nachsehen. In der List ist das jetzt gleich zweimal umgesetzt worden. Beim Tiefbauamt – zuständig für die Genehmigung – ist die Anzahl der Anträge allerdings noch überschaubar. „Schwerpunkte sind dabei die innenstadtnahen Wohnquartiere“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.

20 Fahrräder statt vier Autos

Die Göbel- sowie die Podbielskistraße/Höhe Lortzingstraße könnten der Prototyp werden für den Flächentausch vom Auto zum Rad. An der Podbi belegen schon länger vier Radbügel zwei ehemalige Auto-Stellflächen, in der Göbelstraße stehen seit vergangener Woche vor den Häusern Nummer 7 und 9 zehn Fahrradbügel auf der Fahrbahn. So finden jetzt statt vier Autos 20 Fahrräder Platz. „Bewohner von drei Häusern hatten individuell 2020 jeweils einen Antrag bei der Stadt gestellt, jetzt wurde er umgesetzt,“ sagt Jürgen Müller (Grüne), Mitglied im Bezirksrat Vahrenwald-List.

Aufgrund eines Bezirksratsbeschlusses von Juni 2019 ist es möglich, Fahrradbügel im Straßenraum aufstellen zu lassen. Voraussetzung ist, dass kein eigener Grund dafür zur Verfügung steht – nicht nur die List ist ein typischer Stadtteil mit Randbebauung ohne Vorgärten. Koordination und Kosten übernimmt die Stadt. Ein paar Voraussetzungen müssen allerdings erfüllt sein.

Team der Verwaltung rückt aus

Dazu gehören „ein nachvollziehbarer Bedarf an Fahrradbügeln im öffentlichen Raum an der konkreten Stelle sowie die Verfügbarkeit einer Fläche“, wie es seitens der Verwaltung heißt. Das bedeutet: Vor Ort muss offensichtlicher Mangel an Abstellplätzen für Räder herrschen und es muss einen Parkplatz geben, der umgewidmet werden kann. Dort werden dann später Parkverbotsschilder angebracht.

Die Stadtverwaltung prüft dann noch Karten und Luftbilder bevor ein Team ausrückt, um die Gegebenheiten vor Ort zu prüfen.

Die Verwaltung weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass die Umwandlung von Autoparkplätzen vor einem Mehrfamilienhaus nicht automatisch eine Reservierung der Bügel nur für die Bewohner des beantragenden Hauses bedeuteten. Anträge könnten nun schriftlich per Mail an die Adresse fb-tiefbau.sondernutzung@hannover-stadt.de gestellt werden. Von dort werde alles Weitere koordiniert wie etwa ein Ortstermin mit Straßenplanern, der Verkehrsbehörde, Radverkehrsbeauftragten und der Polizei.

In der City fehlen Radparkplätze

Das Thema wurde auch im Bezirksrat Mitte schon diskutiert – wenngleich mit anderem Schwerpunkt. Die Grünen forderten, oberirdische Autoparkplätze, die sich in der Nähe von Parkhäusern befinden, als Stellflächen für Fahrräder auszuweisen – da die Parkhäuser oft nicht ausgelastet sind. Vor allem rund um den Hauptbahnhof aber auch am Hohen Ufer fehlt es laut Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) an Abstellmöglichkeiten für Radfahrer.

Von Susanna Bauch