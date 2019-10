Hannover

Fahrradfahrer in drei Stadtteilen brauchen besonders sichere Schlösser. Das geht aus der neuen Stadtteilstatistik der Polizei und Stadt Hannover hervor, die die HAZ detailliert ausgewertet hat. Nirgendwo sonst in der Landeshauptstadt schlagen Fahrraddiebe so häufig zu wie in Mitte, der List und der Südstadt. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote verschwindend gering. Nur ein einziger Stadtteil scheiterte ganz knapp daran, überhaupt keinen Fahrradverlust verkraften zu müssen.

In der gesamten Landeshauptstadt wechselten im abgelaufenen Jahr 4273 Fahrräder unfreiwillig den Besitzer, davon entfielen allein auf die drei oben genannten Stadtteile 1684 Diebstähle. Mitte führt die Liste mit 770 Taten an, gefolgt von der List mit 550 und der Südstadt mit immerhin noch 364 Delikten. Nach Angaben der Polizei handelte es sich in den vergangenen fünf Jahren „bei jedem vierten Diebstahl im Stadtbezirk Südstadt-Bult um ein Fahrrad“. Durchschnittlich wurden demnach allein dort 469 Drahtesel jährlich gestohlen.

Jeder vierte Diebstahl trifft ein Fahrrad

Ein weiterer Problemstadtteil ist die Nordstadt. Dort verschwanden 2018 insgesamt 280 Räder – nahezu jeder vierte angezeigte Diebstahl im Stadtteil betraf damit ein Fahrrad. Nicht viel besser ist die Lage in Linden-Mitte. Im Fünf-Jahres-Durchschnitt entfallen demnach 133 der 407 im gesamten Bezirk Linden-Limmer gestohlenen Räder auf diesen Stadtteil. Nachdem die Zahl 2017 deutlich von 105 auf 62 gesunken war, stieg sie nun im vergangenen Jahr auf 85.

Mustergültig ist dagegen Wülferode. Der Stadtteil mit gerade einmal 1810 Einwohnern hätte sogar fast die 0 geschafft: nur ein einziges Fahrrad wechselte im vergangenen Jahr unfreiwillig seinen Besitzer. Ähnlich sicher sind Waldheim mit nur drei und Misburg-Süd sowie Seelhorst mit jeweils fünf Diebstählen.

Schlechte Aufklärungsquote

Die Chancen, sein Fahrrad doch noch wiederzubekommen, sind allerdings gering: Stadtweit liegt die Aufklärungsquote bei nicht einmal 11,5 Prozent – in der Südstadt mit 7,7 und der List mit verschwindend geringen 4 Prozent sogar noch deutlich darunter. Lediglich Mitte schafft es aus dem Kreis der negativen Top drei auf immerhin 13,6 Prozent.

Die beste Quote hat aber Wülfel: Dort konnten 42,9 Prozent aufgeklärt werden – allerdings gab es auch nur sieben Fälle. Wülferode ist in dieser Disziplin übrigens alles andere als ein Musterschüler. Zwar verschwand bloß ein einziges Fahrrad, diese Tat wurde aber nie aufgeklärt.

Zum Schutz: Polizei codiert Fahrräder

Um verloren gegangene oder im Rahmen von Kontrollen sichergestellte Fahrräder besser zuordnen zu können, bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen sogenannte Codieraktionen an. Damit bekommen die Zweiräder eine eindeutige Zahlenfolge, die in der Datenbank mit dem rechtmäßigen Besitzer verknüpft wird. „Das Ganze ist kostenlos“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse.

Die nächste Aktion findet am Donnerstag, 10. Oktober, zwischen 12 und 15 Uhr bei der Inspektion West ( Wunstorfer Straße 20) statt. Wer das nicht schafft, kann laut Hasse aber theoretisch auch jederzeit zu jedem Revier gehen: „Am besten ist tagsüber an Werktagen.“ Unter Umständen müsse dann aber mit Wartezeiten gerechnet werden.

Von Peer Hellerling