Hannover

Die Polizei kontrolliert in dieser Woche an verschieden Schwerpunkten in Hannover und dem Umland gezielt das Verhalten von und gegenüber Fahrradfahrern. Ziel der Aktionswoche ist es laut Polizei, die Sicherheit von Radlern in Hannover zu erhöhen. Die Beamten achten unter anderem darauf, ob die Fahrradfahrer auf der richtigen Straßenseite fahren oder Ampeln ignorieren. Gleichzeitig ahnden Polizisten auch Verstöße von Autofahrern, die etwa die Vorfahrt von Radlern missachten oder auf Radwegen parken. Kontrolliert wird unter anderem auch an der viel befahrenen Marienstraße. Im Einsatz sind auch der Ordnungsdienst der Landeshauptstadt sowie Verkehrssicherheitsberater der Polizei.

Gestiegene Unfallzahlen

Grund für die Radfahraktionswoche der Polizeidirektion Hannover sind die gestiegenen Unfallzahlen in der Region Hannover. Verzeichneten die Beamten 2017 noch 1764 Zwischenfälle, waren es im vergangenen Jahr 2057 – ein Plus von fast 17 Prozent. Sieben Radler kamen laut Polizeistatistik ums Leben, 229 wurden schwer und 1821 leicht verletzt. „Eines der Ziele der Verkehrssicherheitsarbeit ist deshalb die Reduzierung der Anzahl von Verunglückten bei Verkehrsunfällen“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse.

Etliche Radfahrer benutzen die Gehwege

Damit die Verkehrsteilnehmer nicht völlig von den Schwerpunktkontrollen überrascht werden, hatte die Polizei in der vergangenen Woche bereits an mehreren Standorten bei Kontrollaktionen sogenannte Gelbe Karten verteilt – statt einer Strafe gab es nur eine Verwarnung. Dabei ermahnten die Polizisten in Misburg, der Südstadt und in Laatzen 402 Verkehrsteilnehmer, 370 von ihnen bekamen eine gelbe Karte. Mit 225 Verfehlungen wurden am häufigsten Radler ermahnt, die auf dem Gehweg fuhren.

Von Ingo Rodriguez